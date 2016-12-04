Комитет Рады исключил из налоговых законопроектов норму о запрете необоснованных проверок на предприятиях

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Для введения подобной нормы в Украине нет необходимой налоговой культуры, считает глава профильного парламентского комитета.

Нина Южанина считает норму о запрете необоснованных госпроверок на предприятиях манипулятивной Блок Петра Порошенко

Комитет Верхоной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики исключил из пакета "антикоррупционных"норму о недопущении проведения государственных проверок на предприятиях без надлежащих правовых оснований.

Как отметила в интервью для ZN.UA глава комитета Нина Южанина, норма была отброшена из-за юридического несовершенства предложенной в ней формулировки.

"Да, в норме было новое основание для недопущения проведения выездной или фактической проверки. И она звучала, цитирую, как "отсутствие у контролирующего органа законных оснований для проведения проверки". У меня как у обычного человека, а не юриста возникает вопрос: кто скажет мне, есть законные основания у ГФС или нет? Это же абсолютно обтекаемая, общая формулировка! Кто должен доказать законность основания? Где? В суде? Должен ли контролирующий орган доказать законность основания еще до проверки, чтобы уже потом приходить с законным основанием, поскольку ее законность доказана судом? Но ведь это плановая проверка!", – подчеркнула она.

По мнению Южаниной, данная норма имеет манипулятивный характер.

Депутат разделяет мнение о том, что украинские предприниматели будут злоупотреблять предложенной законом возможностью, отправляя любую государственную инспекцию в суд.

"Так можно было бы сделать, если бы у нас была другая налоговая культура. Но у нас едва ли не каждая компания имеет механизмы оптимизации. Государство должно совершенствовать законодательство так, чтобы выписать четкие правила и ограничить возможности уменьшать налоговую базу. В ином случае мы никогда не выберемся из этой пропасти. Потому что в государстве все время будет существовать "серая" экономика, "серый" бизнес, который не платит налогов", – заключила она.

Напомним, на следующей неделе депутаты Верховной Рады рассмотрят разработанный Министерством финансов пакет законопроектов о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины (№№5132, 5368 и 5369).

Читайте посвященное налоговой реформе интервью Юлии Самаевой с главой профильного комитета ВРУ Ниной Южаниной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".