Комитет Европарламента рассмотрит вопрос безвизового режима с Украиной 26 сентября

Евросоюз сделает еще один шаг навстречу отмене виз для украинцев.

Андрей Товстыженко, ZN.UA

Вопрос отмены визового режима для Украины будет рассмотрено профильным комитетом Европейского парламента на заседании 26 сентября, сообщил депутат ЕП Андрей Пленкович в Киеве, во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в среду, 21 сентября.

"26 сентября собирается на заседание комитет гражданских свобод, где будет заслушан доклад госпожи Габриэль, которая очень положительно настроена", - сказал Пленкович, которго цитирует "РБК-Украина".

Напомним, 5 сентября комитет ЕП только заслушал вопрос о безвизовом режиме. Голосование относительно Украины состоится во время третьего рассмотрения вопроса.

Евродепутат напомнил, что для окончательного утверждения решения необходим консенсус (одобрение) трех сторон: Еврокомиссии (уже есть - ред.) Европарламента (в процессе - ред.) и Совета ЕС (вопрос може быть рассмотрен в начале октября).

По словам Пленковича, это "немного усложняется" вопросом мигрантов и механизмом приостановления безвизовых режимов.