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Комитет Европарламента проголосвал "безвиз" для Грузии

12 января в 13:04

За соглашение проголосовали 42 депутата.

Грузия
Комитет Европейского парламента одобрил визовую либерализацию для Грузии

Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за безвизовый режим для граждан Грузии, сообщила депутат Европарламента, докладчик по вопросам визовой либерализации с Украиной и Грузией Мария Габриэль.

За соглашение проголосовали 42 депутата, против - двое, один воздержался.

Отмечается, что пленарное заседание Европарламента по данному вопросу состоится в феврале.

 

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Ранее сообщалось, что Европейский парламент и Совет Евросоюза во вторник, 13 декабря, согласовали позиции о предоставлении Грузии безвизового режима.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Европа Грузия безвизовый
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