Комитет Европарламента проголосвал "безвиз" для Грузии

Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за безвизовый режим для граждан Грузии, сообщила депутат Европарламента, докладчик по вопросам визовой либерализации с Украиной и Грузией Мария Габриэль.

За соглашение проголосовали 42 депутата, против - двое, один воздержался.

Отмечается, что пленарное заседание Европарламента по данному вопросу состоится в феврале.

#Visa waiver for #Georgia: @EP_Justice confirms deal w/ @EUCouncil. Vote in #EPlenary in February | @GabrielMariya pic.twitter.com/aKYJrxZnlW