Комитет Европарламента проголосвал "безвиз" для Грузии

За соглашение проголосовали 42 депутата.
Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за безвизовый режим для граждан Грузии, сообщила депутат Европарламента, докладчик по вопросам визовой либерализации с Украиной и Грузией Мария Габриэль.
За соглашение проголосовали 42 депутата, против - двое, один воздержался.
Отмечается, что пленарное заседание Европарламента по данному вопросу состоится в феврале.
#Visa waiver for #Georgia: @EP_Justice confirms deal w/ @EUCouncil. Vote in #EPlenary in February | @GabrielMariya pic.twitter.com/aKYJrxZnlW— LIBE Committee Press (@EP_Justice) 12 січня 2017 р.
Ранее сообщалось, что Европейский парламент и Совет Евросоюза во вторник, 13 декабря, согласовали позиции о предоставлении Грузии безвизового режима.
ZN.UA