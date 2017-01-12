Комитет Европарламента проголосвал "безвиз" для Грузии

За соглашение проголосовали 42 депутата.

Комитет Европейского парламента одобрил визовую либерализацию для Грузии

Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за безвизовый режим для граждан Грузии, сообщила депутат Европарламента, докладчик по вопросам визовой либерализации с Украиной и Грузией Мария Габриэль.

За соглашение проголосовали 42 депутата, против - двое, один воздержался.

Отмечается, что пленарное заседание Европарламента по данному вопросу состоится в феврале.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент и Совет Евросоюза во вторник, 13 декабря, согласовали позиции о предоставлении Грузии безвизового режима.