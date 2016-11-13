Комиссию по отбору кандидатов в ГБР могут признать неполномочной

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Три члена конкурсной комиссии по формированию Госбюро расследований не имеют дипломов о высшем юридическом образовании.

Комиссия по отбору кандидатов в ГБР сформирована с нарушением профильного закона

Конкурсная комиссия по отбору и формированию Государственного бюро расследований () сформирована с нарушением профильного закона, что может стать основанием для ее признания в судебном порядке неполномочной, а всех принятых ею решений – неправомерными.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет адвокат, кандидат в ГБР Юрий Забара. По его словам, комиссия из 9 человек формируется по квотному принципу: 3 члена от Президента Украины, 3 члена – от Верховной Рады, и еще 3 – от Кабмина.

Как отмечает автор, ст. 11 закона Украины "О государственном бюро расследований" устанавливает, что членами конкурсной комиссии могут быть лица "имеющие безупречную деловую репутацию, имеющие высшее юридическое образование, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет".

В то же время, согласно данным из открытых источников, три члена комиссии высшего юридического образования не имеют. Речь идет, в частности, о двух участниках комиссии от Верховной Рады – депутатах Евгении Дейдее (фракция "Народный фронт", образование – Киевский национальный университет им. Т.Г.Шевченко, политология) и Владиславе Бухареве (фракция "Батьківщина", образование – Киевское высшее военное инженерное училище, инженер-связист).

Необходимого образования не имеет также участник комиссии от Кабинета министров – экс-председатель Тернопольской ОГА, депутат Верховной Рады IV созыва Иван Стойко (Образование: Сыктывкарский государственный университет, исторический факультет. Тернопольская академия народного хозяйства, факультет экономики и управления. Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, кафедра управления общественным развитием).

"Таким образом, при формировании состава и организации конкурсного процесса Конкурсной комиссией допущены нарушения ст.11 Закона Украины "О государственном бюро расследований", что может поставить под сомнение не только авторитет Комиссии и ее профессионализм, но и стать основанием для признания в судебном порядке ее неполномочной, а всех ее решений, принятых с участием "не соответствующих" требованиям Закона членов, — неправомерными", – заключает автор.

По данным ZN.UA, комиссия дважды обращалась к органам государственной власти, делегировавшим в ее состав членов без юридического образования, с просьбой заменить их, однако ответа на данные запросы так и не последовало.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 29 февраля принял постановление о создании Государственного бюро расследований и утвердил кандидатуры шести из девяти членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Бюро.

Как сообщалось, закон "О Государственном бюро расследований" был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года. Согласно закону, прокуратура будет ограничена только представительством интересов государства в суде.

Ранее экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак в своей статье для ZN.UA писал, что кандидатуру победителя конкурса на должность главы Госбюро расследований (ГБР) определили еще до проведения конкурса те, кто считает себя уполномоченным на принятие всех государственных решений. Конкурсу же отведена роль формальности, которая должна только закрепить это "государственное" решение.

Подробнее о проблемах конкурсного отбора в ГБР, а также о формировании и полномочности самой Конкурсной комиссии читайте в статье Юрия Забары "Конкурс в ГБР: мина заложена, запал тлеет, или Почему конкурс в Государственное бюро расследований может быть признан несостоявшимся" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".