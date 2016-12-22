Комиссия определила победителя конкурса на должность госсекретаря Минэкологии

Первый заместитель председателя Житомирской ОГА Геннадий Дмитренко набрал 10,7 баллов из 20 возможных.

Конкурс на должность госсекретаря Минэкологии выиграл бывший заместитель мэра Бучи Федорука oda.zt.gov.ua

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначитьМинистерства экологии и природных ресурсов первого заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации Геннадия Дмитренко.

По результатам тестирование, решения ситуативных заданий и собеседования Дмитренко набрал 10,75 балла из 20 возможных. Остальные кандидаты на должность – директор юридической компании "Ника" Алексей Ботезат, директор департамента стратегической экологической политики Минэкологии Леся Карнаух, директор департамента экологии и природных ресурсов Кировоградской обладминистрации Алексей Ковтунов – по одной из компетенций набрали меньше минимально необходимых 0,5 балла и не могут быть рекомендованы в качестве запасных кандидатов.

Глава Нацагентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко, указав на низкий результат Дмитренко, отметил, что Кабмин может назначить его на должность госсекретаря с испытательным сроком.

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум отметила низкий уровень подготовки финалистов конкурса, а также сообщила, что в 2011-2013 годах Дмитренко был заместителем мэра Бучи Анатолий Федорука, которого ГПУ подозревает в совершении экономических преступлений. Кроме того, СМИ сообщали, что Дмитренко путем махинаций вне очереди получил служебное жилье в Буче.

Напомним, что конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы уже избрала госсекретарей для Министерства инфраструктуры (Андрей Галущак), Министерства экономики (Алексей Перевезенцев), Министерства культуры (Ростислав Карандеев), Министерства информационной политики (Артем Биденко), Министерства внутренних дел (Алексей Тахтай), Министерства энергетики и угольной промышленности (Максим Немчинов) и Министерства иностранных дел (Андрей Заяц), Министерства обороны (Александр Дублян) и Министерства по вопросам оккупированных территорий (Сергей Злакоман), Министерства здравоохранения (Наталия Шолойко), Министерства юстиции (Анна Онищенко), Министерства социальной политики (Виктор Иванкевич), Министерства регионального развития (Максим Малашкин), Министерства образования и науки (Павел Полянский).

Подробнее о должности госсекретаря в министерствах читайте в статье Игоря Колиушко и Виктории Дерец "Государственные секретари министерств: старт новой управленческой реформы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".