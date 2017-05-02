Ключевым вопросом переговоров Путина и Меркель стал конфликт в Донбассе

Во время встречи в Сочи политики также обсудили химические атаки в Сирии и перспективы двустороннего сотрудничества.

Путину пообещали снятие санкций в обмен на прекращение военной агрессии в Украине bayern24.ru

Канцлер Германии Ангела Меркельс президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во вторник, 2 мая. Как и планировалось ранее, встреча в Сочи прошла накануне саммита большой двадцатки 7-8 мая.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи политики рассказали о том, что коснулись вопросов двусторонних отношений, борьбы с терроризмом, а также ситуации в Сирии и на востоке Украины, сообщают "РИА Новости".

Российская агрессия на востоке Украины

Одной из ключевых тем переговоров стала ситуация на временно оккупированных российско-террористическими войсками территориях Украины. При этом президент России заявил, что она "вызывает серьезную озабоченность".

"На только что прошедшей встрече в узком составе, как я уже упомянул об этом, мы говорили и о ситуации на Украине, которая вызывает серьезную озабоченность. Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками "Нормандского формата"", - сообщил журналистам Путин.

Президент РФ согласился с тем, что работа в "Нормандском формате" должна быть продолжена. А канцлер Германии напомнила о том, что Минские договоренности должны соблюдаться неукоснительно.

"Мы согласились, что в числе главных задач должно быть разведение сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками (курируемыми Россией террористическими организациям "ЛНР" и "ДНР" - ред.), законодательно закрепить особый статус регионов и на этой основе провести там выборы", - подчеркнул российский гарант.

При этом он вновь призвал Киев "оказаться за одним столом переговоров" с террористами.

"Невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон", - заявил Владимир Путин.

Также президент России вновь озвучил собственный тезис о том, что конфликт в Донбассе является следствием "государственного переворота".

"Донбасс от Украины никто не отделял, это делают с помощью разных блокад сами украинские власти", - пояснил он.

Кроме того, Путин заявил о том, что украинская сторона упустила шанс для реализации Минские договоренности в полном объеме.

"Я глубоко убежден, что сегодняшние киевские власти упустили, можно сказать, шанс реализовать минские договоренности тогда, когда у них были такие внутриполитические возможности", - констатировал российский гарант.

Режим "тишины" в Донбассе в контексте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ

В свою очередь Ангела Меркель напомнила о том, что соблюдение режима прекращения огня в Донбассе имеет ключевое значение для урегулирования конфликта. В данном контексте канцлер Германии коснулась вопроса гибели члена патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Ранее автомобиль наблюдателей подорвался на мине в Пришибе Славяносербского района Луганской области.

"Работа ОБСЕ имеет огромное значение, и конечно, печально, что те люди, которые выступают за деэскалацию конфликтов, стали жертвой этих конфликтов. Мы должны сделать все для того, чтобы решить эту проблему. К сожалению, большого прогресса еще нет… снова и снова приходится говорить о том, что нам нужно перемирие, затем уже последуют политические шаги… Перемирие, конечно, имеет существенное значение", добавила она.

При этом Владимир Путин назвал теракт, совершенный боевиками террористической организации "ЛНР" в отношении сотрудников Миссии поводом для "очередной эскалации напряжения".

"Стабилизирующую роль в этом конфликте, безусловно, играет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Но такие трагические инциденты, как недавний подрыв автомобиля ОБСЕ, безусловно, наносят существенный вред миротворческим усилиям, ведут к очередной эскалации напряжения", - сообщил он.

Российский гарант традиционно потребовали всестороннего и беспристрастного расследования данного инцидента.

Санкции против РФ

Канцлер Германии также не исключила снятия санкций с России, но лишь при условии полного выполнения страной-агрессором Минских договоренностей и возвращения Украиной контроля над своими государственными границами. Она также отказалась от заключения нового соглашения по урегулирования конфликта в Донбассе , сочтя его нецелесообразным.

"Конечно, это все (урегулирование кризиса – ред.) связано с минским политическим процессом, который направлен на будущее урегулирование. Мы, конечно, хотим обеспечить Украине доступ к ее государственной границе", подчеркнула Ангела Меркель.

Трагедия 2 мая в Одессе

Во время переговоров президент РФ также напомнил о годовщине трагедии в Одессе, во время которой погибли 48 человек и пострадали более 200. Российский гарант традиционно потребовал "наказать виновных".

"Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем", - заявил Путин.

Война в Сирии

Говоря о ситуации в Сирии, российская и немецкая стороны коснулись вопроса применения химического оружия, в результате которого погибло мирное населения страны, включая детей.

"Мы решительно осуждаем любое применение химического оружия, виновных в гибели мирных сирийцев нужно, безусловно, найти и наказать. Но сделано это может быть только в результате тщательного и беспристрастного расследования", - сообщил Владимир Путин.

Он также отметил положительную роль переговоров в Астане в вопросе прекращения огня.

"Наша задача в том, чтобы создать условия для объединения, для прекращения боевых действий, для прекращения взаимного уничтожения, создание условий для политического взаимодействия всех противоборствующих сил. Первое условие — это прекращение огня, и Россия вместе со своими турецкими и иранскими партнерами смогла добиться этого в рамках процесса в Астане", - похвалил работу российских дипломатов президент.

В свою очередь Ангела Меркель поддержала перемирие в Сирии и сообщила о готовности и дальше бороться с терроризмом.

"Мы также поговорили о ситуации в Сирии. Я как федеральный канцлер отметила, что мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать перемирие, прекращение огня для того, чтобы помочь людям. Это, мне кажется, подход, которым мы можем следовать", - подчеркнула канцлер Германии.

Ранее сообщалось, что представители дипломатических ведомств Украины, Германии, Франции, а также ОБСЕ обсудили подготовку встречи глав МИД Нормандского формата, а также гуманитарные, политические и вопросы безопасности ситуации в Донбассе. Российская сторона встречу проигнорировала.

Подробнее о перспективах Минского процесса читайте в интервью Павла Климкина ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".