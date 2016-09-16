Ключевые заявления Порошенко на саммите YES: о новых санкциях, внутреннем враге и угрозе альтернативной Европы

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Украинский президент призывал ввести новые санкции, отказывался торговать Крымом и пугал появлением альтернативной Европы.

Порошенко выступил на открытии саммита YES yes-ukraine.org

О моменте истины для Европы

Открывая саммит YES в Киеве, президент Украины Петр Порошенко начал с заявления, что ближайшие месяцы станут для Запада "моментом истины". Поскольку в ключевых странах Европы приближаются выборы. А Россия не оставляет попыток вмешиваться в них и влиять на мнения избирателей.

"Сотни миллионов долларов текут на Запад в поддержку национального эгоизма и усталости от интеграционных тенденций, ненависти и нетерпимости. Как следствие - возникла угроза построения "альтернативной" Европы, основанной на эгоизме, популизме и цинизме", - сказал Порошенко. "С выборами в ключевых евростолицах возможно появление совершенно новой Европы. Следующие месяцы станут для Запада моментом истины", - заявил он.

Порошенко добавил, что это беспокоит Украину, поскольку ей, как никогда, нужно единство и поддержка Запада в условиях войны, которая длится уже 2,5 года.

"2,5 года мы ведем борьбу против российской агрессии, ее название очень простое, это не гражданская война, не конфликт в Украине, не что-то иное, это просто агрессия РФ против суверенной и независимой, свободной и демократической Украины. И мы должны использовать это слово", - сказал он.

О выполнении минских соглашений

Он подчеркнул, что без выполнения РФ своих обязательств в сфере безопасности на Донбассе, Украина не сделает ни шагу вперед.

Порошенко подчеркнул, что Украина, вопреки обвинению России, выполняет свои обязательства по Минским соглашениям. Она приняла в первом чтении закон об особенностях самоуправления в ОРДЛО, четко перечислила, какие районы Донбасса получат особый статус, в первом чтении утвердила закон об амнистии и тому подобное. В это время Россия, по его словам, не сделала абсолютно ничего. Она даже нарушает то перемирие, которое сама же провозгласила несколько дней назад.

Также Порошенко выразил убеждение, что войну в Донбассе можно быстро закончить, если Киев получит под контроль украинские границы. Так российская армия и оружие не смогут попасть на украинскую территорию.

Об освобождении Жемчугова

Президент также поделился с присутствующими новостью, что 17 сентября из плена пророссийских боевиков так называемой "ЛНР" вернется тяжелораненый украинец Владимир Жемчугов, который попал в плен "ЛНР" в конце сентября прошлого года. Он получил тяжелые ранения, подорвавшись на растяжке в зоне боевых действий в Донбассе.

Крым

В вопросе Крыма украинский президент выразил удивление заявлениям в России, что якобы "крымский вопрос закрыт"."Он и не открывался. Крым был и является законной территорией Украины", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие уступки в вопросе аннексии Крыма только для того, чтобы добиться разрешения ситуации в Донбассе. Тем временем, российская оккупационная власть на полуострове ищет мифических "украинских диверсантов", потому что не может обеспечить жителям полуострова нормальный социальный уровень жизни. И поэтому она ищет "врагов", преследуя проукраинских активистов и крымских татар.

"Случай с Ильми Умеровым продемонстрировал циничную сущность политики Кремля в отношении проукраинских активистов в оккупированном Крыму", - сказал глава государства.

Поэтому, по его словам, Украина рассчитывает, что в ходе Генеральной ассамблеи ООН будет принята резолюция относительно нарушения прав человека на захваченном Россией полуострове. При этом Порошенко раскритиковал российские выборы на оккупированной украинской территории.

"Те, кого изберут в российскую Думу в Крыму, на самом деле покупают членский билет в санкционный клуб. Добро пожаловать в санкционный клуб", - отметил он, подчеркнув, что ответственность за российскую агрессию должны нести не отдельные лица, а весь режим.

О новых санкциях

Также он призвал ввести новые секторальные санкции против России, ведь агрессор понимает только такой язык.

"Это единственный способ удержать Путина за столом переговоров. Если санкции будут смягчаться, Россия выведет свои войска с Донбасса? Или она будет сотрудничать с ОБСЕ, выпустит политзаключенных?" - пояснил украинский президент.

Кроме того, он призвал возобновить действие поправки Джексона-Веника, которую США ввели в 1974 году для давления на страны с нерыночной экономикой и отсутствием уважения к правам человека, таких как СССР. Она существенно ограничивала финансовые и торговые связи между странами.

О коррупции

Кроме войны против внешнего агрессора, по словам Порошенко, Украина сегодня борется с внутренним врагом – коррупцией. По его словам, этот процесс будет длительным. При этом, по его мнению, в Украине должна появиться новая культура отношений между гражданами и властью.

"Я не берусь арестовывать и осуждать, но надо создать систему нулевой терпимости. Это новая культура отношений между государством и народом, - сказал Порошенко.

Он перечислил определенные антикоррупционные успехи Украины, среди которых назвал внедрение прозрачной системы госзакупок и реформу полиции. Однако, по его словам, нужно еще реформировать систему юстиции для того, чтобы антикоррупционные усилия не были напрасными.

Об отношениях с США

Также на саммите YES Порошенко акцентировал внимание на том, как США поддерживают Украину. На вопрос присутствующих журналистов, изменится ли эта поддержка после выборов в ноябре, украинский президент ответил, что надеется убедить обоих кандидатов в президенты США сохранять нынешние отношения с Украиной.

"В Нью-Йорке я собираюсь встретиться с обоими кандидатами в президенты США. Один из них - кандидат от демократов Хиллари Клинтон - уже подтвердила согласие на встречу в Нью-Йорке. Мы еще ждем такого же подтверждения от Дональда Трампа. Но я уверен, что у меня есть достаточно аргументов, чтобы убедить их обоих поддерживать Украину", - заверил Порошенко.