Климкин подтвердил готовность Украины продолжать участие в миротворческих миссиях ООН

Украина не откажется от международных обязательств, несмотря на российскую агрессию.
"Украина придает огромное значение миротворчеству ООН, с учетом того, что это одна из ключевых задач организации и важное средство по обеспечению мира и долгосрочной стабильности. Украина - одна из ведущих стран в Европе, которая предоставляет свой миротворческий контингент в операциях ООН по поддержанию мира, и мы гордимся этим вкладом в важную работу Организации. Несмотря на продолжающуюся агрессию России против Украины, мы продолжим активное участие в миротворческой деятельности ООН", - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 7 ноября.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорке проведет ряд встреч в процессе подготовки к председательству Украины в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в феврале 2017 года.
Напомним, в июле стало известно, что Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в феврале 2017 года.ZN.UA