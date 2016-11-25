Климкин заявил, что затягивание с безвизом – внутренняя проблема ЕС

Точная дата введения безвизового режима зависит от решения Европарламента о внутренних миграционных рисках ЕС.

Климкин рассказал, почему затягивается процесс по безвизу Правительственный портал

Затягивание с рассмотрением вопроса о предоставлении Украине безвизового режима является внутренней проблемой Евросоюза, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"То, что мы слышали (24 ноября на саммите Украина – ЕС - ред) от Европейского союза, это, конечно же, их понимание того, что сейчас происходит с согласованием механизма реагирования на миграционные риски. То есть это внутренняя проблема ЕС, никак не связанная с нами", - сообщил Климкин в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1.

В связи с этим глава МИД Украины заявил, что точная дата введения безвизового режима зависит от Европарламента и того, когда в нем будут достигнуты договоренности о механизмах воздействия на миграцию.

"Проблема в том, будет ли Европарламент иметь непосредственное влияние на приостановку безвизового режима, или этот вопрос будут приниматься только странами-членами (ЕС – ред). Как только этот вопрос буде решен, сразу же будем иметь ответ и прямую дорогу к безвизовому режиму", - объяснил Климкин, отметил, что речь может идти о неделях, которые понадобятся на решение этой проблемы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи 24 ноября с лидерами ЕС в Брюсселе, заявил, что переговоры между Европарламентом и Европейским советом относительно либерализации визового режима для Украины должны завершиться до конца 2016 года.