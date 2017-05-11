Климкин в Вашингтоне обсуждал привлечение США к нормандскому формату

Глава МИД Украины встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. Обсуждалась старая идея.

Нормандский формат может быть расширен за счет США Посольство Украины в СШАFacebook

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к нормандскому формату.

"Обсуждалась ситуация на Донбассе и выполнение Минских договоренностей. У американской стороны есть четкое понимание, что такое российская агрессия и насколько она является угрожающей… Обсуждался также вопрос привлечения американской стороны к урегулированию ситуации, в том числе и к нормандскому формату", - сказала спикер МИД Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Она также отметила, что американская сторона в который раз четко подтвердила свою неизменную позицию о поддержке Украины в противодействии российской агрессии.

"Это очень важный визит, который состоялся на таком высоком уровне", - подчеркнула Беца.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.

Как писало ZN.UA, в апреле 2016 года президент США Барак Обама предлагал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель расширение нормандского формата за счет Вашингтона, однако получил вежливый отказ.