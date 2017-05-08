Климкин в США обсудит войну в Донбассе и ее влияние на безопасность в Европе

Украинский дипломат ближайшие два дня проведет в Вашингтоне.

Климкин отправится с двухдневным визитом в США. facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 8-10 мая проведет в Вашингтоне с рабочим визитом, во время которого он примет участие в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"8-10 мая 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит рабочий визит в г. Вашингтон (США) для участия в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в ходе которой обсудит с участниками мероприятия современную безопасную ситуацию на востоке Украины и ее влияние на безопасность Европы в целом", - говорится в сообщении украинского МИД.

В министерстве также отметили, что во время визита Климкин проведет ряд двусторонних встреч с участниками мероприятия и американскими чиновниками.

Ранее сообщалось, что Климкин обсудил с верховным представителем ЕС по международной политике и политике безопасности Федерикой Могерини обострение ситуации в Донбассе. Стороны также обсудили график дальнейшего двустороннего диалога, в частности – вопрос подготовки к проведению саммита Украина-ЕС в нынешнем году.