Климкин в США обсудит программу председательства Украины в Совбезе ООН

Министр примет участие в министерском заседании Совета Безопасности ООН.

Климкин также проведет встречи с целью поддержки проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорке проведет ряд встреч в процессе подготовки к председательству Украины в Совете безопасности Организации Объединенных Наций в феврале 2017 года.

"Министр примет участие и выступит на министерском заседании Совета Безопасности ООН "Поддержание международного мира и безопасности: асимметричные угрозы и операции по поддержанию мира", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В МИД отметили, что встречи также пройдут с целью международной поддержки проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь".

Напомним, в июле стало известно, что Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в феврале 2017 года.