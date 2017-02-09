Климкин усомнился в результативности предстоящей встречи "нормандской четверки"

Участники встречи обсудят имплементацию Минских договоренностей и освобождение заложников.

Климкин скептически оценил результаты предстоящей встречи с главами МИД Германии, Франции и России Василий Артюшенко, ZN.UA

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не рассчитывает на существенный прогресс в согласовании "дорожной карты" Минских договоренностей во время предстоящей встречи глав МИД

"Чего я ожидаю от этой встречи? Учитывая сегодняшнюю позицию России, многого не ожидаю.. Сможем ли мы достичь прогресса относительно "дорожной карты" Минска? У меня пока очень большие сомнения", – заявил министр в эфире телеканала "1+1" вечером в четверг, 9 февраля.

Климкин уточнил, что во время встречи министры обсудят вопросы обеспечения безопасности в Донбассе, в частности, ситуацию в Авдеевке, а также освобождение заложников. Глава МИД выразил надежду, что его французский и немецкий коллега поддержат позицию Украины в переговорах с министром иностранных дел России.

"Я ожидаю, что новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль вместе с нами, со мной и с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эро, будет оказывать давление на Сергея Лаврова. Мы будем обсуждать каким образом разворачивалась российская авантюра в Авдеевке, и как это повлияло на выполнение Минска… Очень ожидаю давления на Лаврова со стороны нас трех относительно ситуации с безопасностью, очень рассчитываю, что мы втроем сможем и дальше давить по вопросу освобождения заложников и поднимем вопрос наших политзаключенных", - отметил Климкин.

Ранее сообщалось, что внешнеполитические ведомства стран "нормандской четверки" работают над организацией встречи глав МИД во время саммита "Большой двадцатки" в Бонне 16-17 февраля.

Предыдущая встреча глав МИД "нормандской четверки" состоялась Минске 29 ноября 2016 года. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "Нормандская четверка" не достигла прогресса в согласовании "дорожной карты" имплементации Минских договоренностей из-за позиции РФ.

Напомним, на саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.