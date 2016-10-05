Климкин рассказал о подготовке МИД к введению визового режима с Россией

Вопрос введения визового режима с РФ требует тщательной оценки всех возможных рисков, заявил глава МИД Украины.

МИД подготовился к введению визового режима с РФ, но призвал взвесить все связанные с ним риски Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины изучило механизм введения визового режима с Россией и готово реализовать его, в случае принятия соответствующего политического решения, заявил министр иностранных дел Украины

"Мы оценивали нужды МИД для того, чтобы ввести выдачу виз - это и дополнительные консульские должности, дополнительное оборудование. Это все мы должны сделать, в принципе мы готовы, мы знаем, что мы должны сделать, но, конечно, должен четко сказать, что это не вопрос недель, этот вопрос требует и серьезной политической проработки и логистики", - цитирует его заявление агентство "Интерфакс-Украина".

При этом, министр подчеркнул, что перед принятием решения, все риски введения визового режима необходимо тщательно изучить.

"Россия будет пытаться максимально усложнить процедуру получения виз, возможно, вместо этого предлагая какие-то формы гражданства. Поэтому все эти риски должны быть четко нами изучены, и на основании этого мы будем, соответственно, принимать решение. Именно это и является ключевым элементом нашей позиции", - подчеркнул он.

По мнению Климкина, для укрепления национальной безопасности Украины введения безвизового режима будет недостаточно.

"Мы должны понимать, что к безвизовому режиму, к сожалению, российские спецслужбы будут очень быстро приспосабливаться. Нам надо сделать не политические жесты, а реально бороться с Россией как агрессором", – заключил он.

В августе Павел Климкин заявлял, что не является противником введения визового режима для граждан Российской Федерации, однако призывает рассматривать этот вопрос взвешенно, с учетом интересов Украины.

Напомним, вопрос о введении визового режима в очередной раз был поднят 3 октября после ареста в Москве журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в шпионаже и содержат в тюрьме "Лефортово".

Вскоре после задержания председатель парламента Андрей Парубий сообщил, что 6 октября Верховная рада Украины , может рассмотреть постановление о введении визового режима в Россией,

Следует отметить, что Постановление о введении визового режима в Россией №4030 одобрено Комитетом парламента по иностранным делам в марте 2016 года.

Как заявил в комментарии ZN.UA эксперт по международным отношениям Алексей Ижак, после одобрения постановления следует ожидать обострения в отношениях с РФ. По его мнению, РФ будет предпринимать симметричные шаги.