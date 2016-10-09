Климкин рассказал о планах Украины в случае срыва минского процесса

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Россия пытается дестабилизировать обстановку в Украине через подконтрольные ей политические силы.

Глава МИД назвал условия успешного противостояния российской агрессии gazeta.ru

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о наличии других сценариев урегулирования ситуации в Донбассе, еслизайдет в тупик.

"У меня есть идеи и сценарии, каким образом действовать дальше, но я уверен, что мы идем правильным путем", – заверил глава МИД в эфире телеканла "112. Украина" вечером в воскресенье, 9 октября.

Дипломат добавил, что Россия преследует цель дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине.

"Для этого она будет создавать здесь политические течения, партии, которые будут нас фрагментировать", – пояснил Климкин.

Министр также охарактеризовал шаги украинского руководства, направленные на нейтрализацию российской угрозы.

"Два фундаментальных направления: одно - солидарность наших друзей и партнеров, второе – укрепление нашей демократии. Помогают только сильным", – подчеркнул глава МИД.

Вместе с тем, в последнее время усилились попытки давления на Украину со стороны Запада.

Так, вице-президент США Джозеф Байден пытался убедить президента Петра Порошенко пойти на уступки России в Минском процессе по Донбассу за счет интересов самой Украины.

Подробнее о выполнении Минских договоренностей читайте в статье "Оборона "Минска" Сергея Рахманина в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".