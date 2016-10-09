Климкин рассказал о планах Украины в случае срыва минского процесса

Россия пытается дестабилизировать обстановку в Украине через подконтрольные ей политические силы.
"У меня есть идеи и сценарии, каким образом действовать дальше, но я уверен, что мы идем правильным путем", – заверил глава МИД в эфире телеканла "112. Украина" вечером в воскресенье, 9 октября.
Дипломат добавил, что Россия преследует цель дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине.
"Для этого она будет создавать здесь политические течения, партии, которые будут нас фрагментировать", – пояснил Климкин.
Министр также охарактеризовал шаги украинского руководства, направленные на нейтрализацию российской угрозы.
"Два фундаментальных направления: одно - солидарность наших друзей и партнеров, второе – укрепление нашей демократии. Помогают только сильным", – подчеркнул глава МИД.
Вместе с тем, в последнее время усилились попытки давления на Украину со стороны Запада.
Так, вице-президент США Джозеф Байден пытался убедить президента Петра Порошенко пойти на уступки России в Минском процессе по Донбассу за счет интересов самой Украины.
Подробнее о выполнении Минских договоренностей читайте в статье "Оборона "Минска" Сергея Рахманина в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA