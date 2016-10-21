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Климкин рассказал о перспективах выборов в ОРДЛО

21 октября в 11:30

Климкину поручили проработать вопрос о выборах в ОРДЛО до конца ноября. Министр говорит, что сами выборы будут нескоро.

Павел Климкин1
Климкин перенес выборы в ОРДЛО на далекую перспективу
© European Council
Организация выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возможна лишь в далекой перспективе.

"По состоянию на сегодня мы очень далеки от того, чтобы продвигаться к вопросу организации выборов, поскольку для этого необходимо достичь всех необходимых предпосылок по безопасности. И выполнение этих условий будет оцениваться и нами, и со стороны ОБСЕ, в частности, со стороны Бюро демократии и прав человека", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

Напомним, что по результатам саммита лидеров стран нормандской четверки в Берлине до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

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По данным сентябрьского опроса Центра Разумкова, 50,6% граждан Украины выступают против проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса до взятия их под контроль украинской властью. Поддерживают такую идею 23,9% респондентов.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги выборы Украина Климкин оккупация
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