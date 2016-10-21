Климкин признал отсутствие общей позиции "Нормандской четверки" в вопросе вооруженной миссии ОБСЕ

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Дискуссия о вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе будет продолжена на переговорах в Вене.

В вопросе вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе нет ясности OSCE

Украина, Франция и Германия в целом имеют свою схожую позицию относительно последовательности выполнения Минских договоренностей, и эта позиция кардинально расходится с мнением России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Впрочем, позиции сторон "достаточно отличаются" в вопросе введения вооруженного компонента миссии ОБСЕ, признал он.

"На сегодня наши позиции, я имею в виду нашу совместную позицию с Германией и Францией, и позицией России чрезвычайно расходятся, как в плане последовательности мероприятий, так и в плане четкой гарантии их выполнения, в плане допуска ОБСЕ к территории оккупированного Донбасса, в плане допуска ОБСЕ к неконтролируемому участку украино-российской границы", - сказал Климкин в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу, 21 октября.

Климкин признал, что позиции участников "нормандской четверки" расходятся в вопросе введения вооруженного компонента в миссию ОБСЕ в Донбассе. Дискуссии будут продолжены на площадке в Вене, где располагается штаб-квартира организации.

"Мы говорили о возможности введения вооруженного компонента ОБСЕ - здесь позиции (участников нормандского формата – ред.) тоже достаточно отличаются, но в результате последовательного давления достигнута договоренность о продолжении этой дискуссии на Венской площадке", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на том, что сперва необходимо выполнить условия по обеспечению безопасности, а потом переходить к выполнению политической части договоренностей. "Без выполнения ряда ключевых договоренностей по безопасности, включая полное прекращение огня, и главное - контроль со стороны ОБСЕ, полный доступ ОБСЕ на территорию оккупированного Донбасса, к мониторингу неконтролируемого участка границы, без вывода регулярных российских войск и, конечно, российских наемников, а также российского вооружения переходить к другим вопросам невозможно", - сказал глава МИД.

По результатам переговоров лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине президент Петр Порошенко заявил, что Россия соласилась с необходимостью введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Также, предполагается, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, участники встречи предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения, среди которых будет Дебальцево.

В то же время президент Владимир Путин сообщил свою версию итогов берлинской встречи. По ег словам, Москва лишт "подтвердила", что "готова расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в пунктах хранения тяжелой техники".

Со своей стороны президент Франции Франсуа Олланд заявил о многочисленных трудностях в вопросе разведения войск в Донбассе.



В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель считает, что сначала нужен закон о выборах в Донбассе, а о вооруженной миссии ОБСЕ можно будет говорить только после запуска избирательного процесса. При этом Украина получит контроль над границей только "в конце процесса".