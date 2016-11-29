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Климкин прибыл в Минск для участия в очередных переговорах "нормандского" формата

29 ноября в 11:58

Глава МИД Украины привез на встречу украинский вариант "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

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Глава МИД Украины прибыл в Минск
Twitter/UKR Embassy in BLR
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Минск для участия в намеченной на сегодня очередной встрече глав МИД стран "нормандской четверки".

Соответствующее сообщение в Twitter сделала пресс-служба Посольства Украины в Республике Беларусь.

Накануне Павел Климкин заявил, что украинская сторона на встрече министров иностранных дел в нормандском формате 29 ноября в Минске предоставит свой вариант "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

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Напомним, что 21 ноября президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Минск Украина встреча
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