Климкин прибыл в Минск для участия в очередных переговорах "нормандского" формата

Глава МИД Украины привез на встречу украинский вариант "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

Глава МИД Украины прибыл в Минск Twitter/UKR Embassy in BLR

Министр иностранных дел Украиныприбыл в Минск для участия в намеченной на сегодня очередной встрече глав МИД стран "нормандской четверки".

Соответствующее сообщение в Twitter сделала пресс-служба Посольства Украины в Республике Беларусь.

До Мінська на зустріч у "нормандському форматі" прибув Міністр закордонних справ України #ПавлоКлімкін pic.twitter.com/hpYTnhQy9X — UKR Embassy in BLR (@UkrainavRB) 29 ноября 2016 г.

Накануне Павел Климкин заявил, что украинская сторона на встрече министров иностранных дел в нормандском формате 29 ноября в Минске предоставит свой вариант "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

Напомним, что 21 ноября президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.