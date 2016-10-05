Климкин ответил на предостережение Байдена о риске снятия санкций с России

Глава украинского МИД назвал санкции против РФ "свободным выбором" стран Запада.

Павел Климкин верит в способность западных стран принять правильное решение по сохранению санкций против РФ Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал, предупредившего Украину о риске отмены антироссийских санкций ЕС в случае провала украинских реформ.

Как отметил глава МИД Украины в интервью для Deutsche Welle, санкции – это свободный выбор стран Запада.

"Во-первых, санкции должны продлеваться до тех пор, пока Россия в буквальном смысле не покинет Украину. Я верю в людей и страны, которые делают свободный выбор. И это (санкции) - ваш выбор, а выбор Украины - добиться настоящего успеха. Мы должны это сделать, чтобы выжить и добиться этого успеха", - отметил он.

Ранее вице-президент США Джо Байден предупредил президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина должна активно проводить обещанные экономические и политические реформы, чтобы избежать растущего риска снятия санкций с России.

"Мы знаем о том, что если они (украинцы – ред.) дают повод ЕС, то есть по крайней мере пять стран прямо сейчас, которые могут сказать: "мы хотим "выйти" из санкций против Москвы", - сказал Байден, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Напомним, 21 сентября, вице-канцлер Германии выступил за отмену санкций против России. А недавно президент Кипра усомнился в эффективности санкций против России. По его словам, они мешают диалогу.

15 сентября Совет ЕС принял решение продлить антироссийские санкции против 146 физических и 37 юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, на полгода, до 15 марта 2017 года.