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Климкин ответил на предостережение Байдена о риске снятия санкций с России

5 октября в 11:56

Глава украинского МИД назвал санкции против РФ "свободным выбором" стран Запада.

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Павел Климкин верит в способность западных стран принять правильное решение по сохранению санкций против РФ
Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление вице-президента США Джо Байдена, предупредившего Украину о риске отмены антироссийских санкций ЕС в случае провала украинских реформ.

Как отметил глава МИД Украины в интервью для Deutsche Welle, санкции – это свободный выбор стран Запада.

"Во-первых, санкции должны продлеваться до тех пор, пока Россия в буквальном смысле не покинет Украину. Я верю в людей и страны, которые делают свободный выбор. И это (санкции) - ваш выбор, а выбор Украины - добиться настоящего успеха. Мы должны это сделать, чтобы выжить и добиться этого успеха", - отметил он.

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Ранее вице-президент США Джо Байден предупредил президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина должна активно проводить обещанные экономические и политические реформы, чтобы избежать растущего риска снятия санкций с России.

"Мы знаем о том, что если они (украинцы – ред.) дают повод ЕС, то есть по крайней мере пять стран прямо сейчас, которые могут сказать: "мы хотим "выйти" из санкций против Москвы", - сказал Байден, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.   

Напомним, 21 сентября, вице-канцлер Германии выступил за отмену санкций против России. А недавно президент Кипра усомнился в эффективности санкций против России. По его словам, они мешают диалогу. 

15 сентября Совет ЕС принял решение продлить антироссийские санкции против 146 физических и 37 юридических лиц,  причастных к агрессии против Украины, на полгода, до 15 марта 2017 года. 

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги санкции Украина Россия
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