Климкин обсудил с главой турецкой дипломатии положение крымских татар

Главы МИД Украины и Турции встретились на полях 71 сессии Генассамблеи ООН.

Украинский и турецкий министры иностранных дел встретились в США vu.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и обсудил с ним перспективы двустороннего сотрудничества и положение татар в оккупированном Крыму.

"П. Климкин и МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке и положение крымских татар", – сообщила пресс-служба украинской миссии ООН в Twitter.

П.Клімкін та МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили двостороннє співробітництво, ситуацію на Близькому Сході і становище кримських татар. pic.twitter.com/yOaIE37lXS — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 20 вересня 2016 р.

Глава МИД Украины Павел Климкин отбыл в США для участия в 71 сессии генассамблеи ООН, в составе делегации во главе с Президентом Украины Петром Порошенко. Помимо участия в программе визита президента, Климкин проведет ряд двусторонних встреч с целью консолидации международной солидарности с Украиной в условиях агрессии со стороны РФ.

Ранее министр обороны Турецкой Республики Фикри Ишик заявил, что Турция не признает аннексии Крыма и поддерживает Украину в ее стремлении к независимости и суверенитету

Вместе с тем, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил своего украинского коллегу, что позиция Анкары в отношении государственных границ и территориальной целостности Украины остается неизменной. Турция не признает незаконную аннексию Крыма Россией и продолжает оказывать всестороннюю поддержку крымским татарам.