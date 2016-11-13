Климкин не исключил принятия в ЕС решения о безвизовом режиме с Украиной до 24 ноября

В Евросоюзе могут согласовать процедуру приостановки действия безвизового режима до конца года.

В ЕС до сих пор не согласовали механизм приостановки безвизового режима vlad_tsybulsky / Depositphotos

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что руководство Европейского Союза может примет решение о предоставлении Украинедо 24 ноября.

"Все прекрасно понимают, что должен быть механизм реагирования на миграционные риски не только в отношении Украины, а в отношении любого государства. Я считаю, что до конца года и у Европейского парламента, и у стран-членов есть шанс найти компромисс… Вопрос в том, когда станы Европарламента смогут достичь компромисса, если они смогут это сделать на следующей неделе, то у нас конечно такой шанс есть", – заявил глава МИД в эфире телеканала "1+1" вечером в воскресенье, 13 ноября.

Министр добавил, что на прошлой неделе в Европарламенте прошли безрезультатные дискуссии относительно процедуры приостановки действия соглашения о безвизовом режиме с третьими странами.

Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан пообещал президенту Украины Петру Порошенко скорый прогресс по безвизовому режиму. Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сделал аналогичное заявление во время беседы с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Напомним, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.