Климкин может пригласить Штайнмайера и Эро на КПВВ "Золотое", чтобы добиться от ОРДЛО его открытия

На новой встрече "нормандской четверки" в Минске Украина сделает вопросы безопасности и гуманитарного характера первоочередными.

Стало известно, какие вопросы будет поднимать Украина на сегодняшней встрече глав МИД в Минске Reuters/M.Sohn

Министр иностранных дел Украиныготов пригласить глав МИД Германии и Франции на открытие КПВВ "Золотое" в Донбассе, чтобы добиться его открытия, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, украинский представитель гуманитарной подгруппы в Контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко.

"Украинская делегация в Минске будет ставить как первоочередные вопросы безопасности и гуманитарные. Об этом министр П. Климкин заявил перед началом переговоров. Украинская сторона выражает возмущение фактом неоткрытия КПВВ "Золотое", которое заблокировано с марта 2016 года. Министр заявил, что готов сегодня пригласить на открытие КПВВ своих коллег Штайнмайера и Эро, возможно, хоть так россияне дадут отмашку ОРДЛО не издеваться над гражданским населением и открыть, наконец, этот пункт", – написала она в Facebook.

Она также рассказала, что украинская сторона поднимет в Минске вопросы освобождения заложников, нарушения боевиками перемирия, а также спровоцированной Россией угрозой экологической катастрофы в Донбассе (Начиная с ситуации с отсутствием водоснабжения в Торецке, и продолжая прочими подобными историями).

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкинприбыл в Минск для участия в намеченной на сегодня очередной встрече глав МИД стран "нормандской четверки".

Ранее президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.