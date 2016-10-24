Топ Новости
<
>

Кличко снова победил бы на выборах мэра Киева

24 октября в 14:50

У Виталия Кличко пока нет серьезных конкурентов, хотя уровень доверия к нему постепенно снижается.

Виталий Кличко в каске
У Виталия Кличко пока нет конкурентов в Киеве
КГГА
Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, больше всего жителей столицы снова поддержали бы Виталия Кличко - 35% среди тех, кто намерен принять участие и определился с выбором, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 28% отметили, что их отношение к Кличко за время пребывания у власти в Киеве улучшилось, 54% - ухудшилось. Больше всего улучшилось отношение к мэру у людей с высоким уровнем образования и доходов, чаще это молодежь.

Среди проблем, киевлян больше всего беспокоят тарифы на коммунальные услуги (77%). Треть опрошенных беспокоят коррупция в городских органах власти, работа коммунальных служб, качество дорог и коммунальных услуг. Почти четверть волнуют хаотическое парковки и благоустройство дворов, 21% - пробки на дорогах, квартирные кражи, 19% - хаотичная застройка города, 13% волнует чрезмерное количество МАФов. Лишь 5% беспокоит хаотичное размещение уличной рекламы и 4% ее избыточное количество.

1
Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 16-20 сентября 2016 года среди 1000 киевлян методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 3,1%.

Читайте также: Кличко подписал решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры

Напомним, что 15 ноября 2015 года городской голова столицы Виталий Кличко победил во втором туре выборов мэра Киева, набрав 66,49% голосов проголосовавших киевлян.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Кличко мэр выборы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.66
EUR 27.94
Последние новости