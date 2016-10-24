Кличко снова победил бы на выборах мэра Киева

У Виталия Кличко пока нет серьезных конкурентов, хотя уровень доверия к нему постепенно снижается.

У Виталия Кличко пока нет конкурентов в Киеве КГГА

Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, больше всего жителей столицы снова поддержали бы- 35% среди тех, кто намерен принять участие и определился с выбором, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 28% отметили, что их отношение к Кличко за время пребывания у власти в Киеве улучшилось, 54% - ухудшилось. Больше всего улучшилось отношение к мэру у людей с высоким уровнем образования и доходов, чаще это молодежь.

Среди проблем, киевлян больше всего беспокоят тарифы на коммунальные услуги (77%). Треть опрошенных беспокоят коррупция в городских органах власти, работа коммунальных служб, качество дорог и коммунальных услуг. Почти четверть волнуют хаотическое парковки и благоустройство дворов, 21% - пробки на дорогах, квартирные кражи, 19% - хаотичная застройка города, 13% волнует чрезмерное количество МАФов. Лишь 5% беспокоит хаотичное размещение уличной рекламы и 4% ее избыточное количество.

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 16-20 сентября 2016 года среди 1000 киевлян методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 3,1%.

Напомним, что 15 ноября 2015 года городской голова столицы Виталий Кличко победил во втором туре выборов мэра Киева, набрав 66,49% голосов проголосовавших киевлян.