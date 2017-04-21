Китай выступает за мирное решение "украинского кризиса" – посол

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Украина и Россия являются для Пекина стратегическими партнерами, заявил посол КНР в Киеве.

Китай рассматривает Украину как стратегического партнера (как и Россию) obozrevatel.com

Официальный Пекин выступает за разрешение "украинского кризиса" мирным путем, заявил посол КНР в Украине

"Украинский кризис продолжается уже несколько лет, и страдают две стороны этого конфликта. Я хочу сказать, что несмотря ни на что, Украина и Россия являются для Китая дружественными странами и стратегическими партнерами. Нам очень больно в душе. По вопросу кризиса в Украине китайское правительство придерживается позиции справедливости и объективности, и мы выступаем за решение вопроса мирным путем", – заявил дипломат на пресс-конференции по случаю 25-летия дипломатических отношений между Украиной и КНР.

Посол указал на то, что Китай поддерживает международные усилия сторон по урегулированию кризиса.

"Мы тоже готовы своим путем продолжать наши усилия по урегулированию вопроса", - заключил дипломат.

Ранее посол КНР в Украине Ду Вей заявил, что Пекин твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

В ноябре прошлого года посол КНР в Украине Ду Вэй заявил, что Пекин инициирует создание зоны свободной торговли с Украиной.

Ранее Китай заявил о намерении создать в рамках проекта "Шелковый путь" фонд объемом 10 миллиардов евро для инвестиций в Восточную Европу. Интерес к инвестированию в новый фонд уже проявили ряд государств Центральной и Восточной Европы.