Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины – посол КНР

Секретарь СНБО провел встречу с послом КНР в Украине.

Пекин поддерживает территориальную целостность Украины obozrevatel.com

Пекин твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, заявил посол Китая в Украинев ходе встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым.

Как сообщает пресс-служба СНБО, собеседники обсудили вопросы украинско-китайского сотрудничества в политической и экономической сфере, а также в области безопасности.

Александр Турчинов указал на необходимость "поднять наше сотрудничество в разных сферах на принципиально новый уровень, который будет отвечать интересам наших стран".

В ноябре прошлого года посол КНР в Украине Ду Вэй заявил, что Пекин инициирует создание зоны свободной торговли с Украиной.

Ранее Китай заявил о намерении создать в рамках проекта "Шелковый путь" фонд объемом 10 миллиардов евро для инвестиций в Восточную Европу. Интерес к инвестированию в новый фонд уже проявили ряд государств Центральной и Восточной Европы.