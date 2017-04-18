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Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины – посол КНР

18 апреля в 16:32

Секретарь СНБО провел встречу с послом КНР в Украине.

Украина китай
Пекин поддерживает территориальную целостность Украины
obozrevatel.com
Пекин твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, заявил посол Китая в Украине Ду Вей в ходе встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым.

Как сообщает пресс-служба СНБО, собеседники обсудили вопросы украинско-китайского сотрудничества в политической и экономической сфере, а также в области безопасности.

Александр Турчинов указал на необходимость "поднять наше сотрудничество в разных сферах на принципиально новый уровень, который будет отвечать интересам наших стран".

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В ноябре прошлого года посол КНР в Украине Ду Вэй заявил, что Пекин инициирует создание зоны свободной торговли с Украиной.

Ранее Китай заявил о намерении создать в рамках проекта "Шелковый путь" фонд объемом 10 миллиардов евро для инвестиций в Восточную Европу. Интерес к инвестированию в новый фонд уже проявили ряд государств Центральной и Восточной Европы. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина КНР посол
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