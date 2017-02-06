Киев попросил у Баку военную технику

Если раньше Украина помогала Азербайджану в военной сфере, то сейчас сама просит помощи.

Порошенко попросил у Алиева военную технику Пресс-служба Президента Украины

Украина планирует расширить военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном, сообщил украинский посол в Баку Александр Мищенко.

"Скоро у нас состоится заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству. В Баку приедет большая делегация. Глубокое сотрудничество в военно-технической сфере - это индикатор отношений ", - сказал Мищенко агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, если в начале 1990-х годов Украина помогала Азербайджану в военной сфере, то сегодня Киев обращается к Баку по вопросу поставок некоторых видов вооружений.

"Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов нашего сотрудничества. Сегодня уже мы обращаемся к Азербайджану за помощью в поставках некоторых видов военной техники", - отметил он.

Напомним, что Азербайджан является одним из крупнейших покупателей вооружений из Украины. В частности, в 2010 году Украина поставила в Азербайджан 70 ед. БТР-70 без вооружения. Украина также помогала Азербайджану модернизировать истребители МИГ-29.

Подробнее о проблемах и перспективах военного экспорта Украины читайте в статье Валентина Бадрака "Экспорт оружия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".