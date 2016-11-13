Киев испортил отношения с новым президентом США еще до его вступления в должность – эксперты

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Украинская власть допустила ошибку, попытавшись сыграть на внутренних противоречиях США.

Украине будет непросто наладить отношения с администрацией Дональда Трампа

Попытка украинской власти поддержать в борьбе за кресло президента США кандидата от демократов Хиллари Клинтон через обнародование информации о нелегальных выплатахпоставила страну в сложное положение в отношениях с Вашингтоном.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут эксперты "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко и Олег Белоколос. По их словам, скандал вокруг политтехнолога Пола Манафорта, ведущего избирательную кампанию Трампа, стал ощутимым имиджевым ударом по его избирательному штабу.

"Как известно, не судят лишь победителей. Но Клинтон проиграла. И Украина стала заложником необдуманных шагов своей власти. В этом контексте можно вспомнить неудачную попытку президента Украины организовать встречу с Дональдом Трампом во время пребывания на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2016 г. Можно лишь добавить, что политическое влияние Пола Манафорта на президента США Дональда Трампа остается значительным, равно как тесными остаются и его связи с представителями бывшей Партии регионов", – указывают аналитики.

По их словам, ситуацию усугубили массовые заявления украинских чиновников и политиков с критикой республиканского кандидата.

"Добавим сюда непостижимые с точки зрения протокола и государственной позиции массовые твиты, посты и заявления украинских министров, депутатов и должностных лиц против Дональда Трампа — и можно смело утверждать, что украинская власть умудрилась испортить отношения с 45-м президентом США еще задолго до его вступления в должность", – отметили авторы.

Яременко и Белоколос, при этом, призывают не рассчитывать на политическую фигуру новоизбранного вице-президента США Майкла Пенса, ответственного за украинское досье, поскольку отношения с новой администрацией США на практике будут выстраиваться с гораздо более низкого уровня.

"Поэтому актуальной сверхсложной задачей для украинской дипломатии будет найти не только темы для возможного сотрудничества с США, но и друзей и союзников, которые будут отстаивать в администрации Дональда Трампа украинские интересы", – заключили авторы.

Оксана Денисова в своей статье для ZN.UA писала, что украинская власть использовала материалы дела "черной бухгалтерии" Партии регионов в политических целях, обеспечив "слив" информации о выплатах Манафорту в разгар избирательной кампании в США, чтобы поддержать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. По ее мнению, после победы Трампа правительство может попытаться саботировать расследование.

"Не исключено, что после победы Дональда Трампа на выборах украинская власть, которая пыталась помочь Хилллари Клинтон, теперь, используя одно и то же дело, захочет сделать приятное Трампу и замять скандал с Манафортом, полностью "заиграв" дело "черной бухгалтерии". Или не найти подтверждений достоверности информации относительно самого Манафорта", – отметила она.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии, миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".