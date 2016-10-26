Киев будет настаивать на возвращении Дебальцево под украинский контроль – Елисеев

Российские боевики нарушают Минские соглашения, незаконно удерживая почти 1,5 тыс. кв. м. украинской территории.

Контсантин Елисеев рассказал о позиции Украины касательно статуса Дебалцьево pinchukfund.org

Украинская сторона намерена отстаивать возвращение к линии разграничения в Донбассе, зафиксированной Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года, согласно которой Дебальцево находилось под контролем Киева, заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Мы постоянно настаиваем на возвращении к линии разграничения от 19 сентября 2014 года. Ведь есть существенная разница между линией от 19 сентября 2014 года и 15 февраля 2015 года, когда почти 1,5 тыс. кв. км были захвачены российскими боевиками", - заявил представитель администрации в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Елисеев также подчеркнул важность признания сторонами переговоров в Берлине всех трех договоренностей, достигнутых в рамках Минского процесса. По его словам, данный вопрос является для Украины принципиальным, поскольку российская сторона добивается пересмотра линии разграничения.

"Мы будем добиваться того, чтобы на примере Дебальцево начать демилитаризацию, восстановить функционирование всех органов местного самоуправления, наладить там нормальную жизнь. Это наша территория, которая по линии от 19 сентября, должна быть под украинским контролем", - заключил он.

Напомним, на состоявшейся 18 октября видеоконференции Трехсторонней контактной группы по Донбассу, представители украинской стороны заявили, что российско-террористические войска нарушили Минский меморандум от 19 сентября 2014 года, не обеспечив отвод своих соединений от Дебальцево. Террористические силы также не выполнили пункты "Минска", касающиеся запрета тяжелых вооружений и техники в районе Комсомольского, Кумачово, Новоазовска и Саханки.

В свою очередь, после минувших переговоров "Нормандской четверки" в Берлине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона абсолютно не согласна с передачей оккупированного Дебальцево Донецкой области под контроль украинской власти. По его словам, этот вопрос, который поднятый украинской стороной, был вынесен "за скобки" как несогласованный.