Керри обсудил с Лавровым ситуацию в Украине и Сирии

Госсекретарь США провел переговоры с главой российской дипломатии, несмотря на ранее заявленное прекращение контактов по Сирии.

Керри позвонил Лаврову, чтобы поговорить об Украине, Сирии и Северной Корее nbcnews.com

Госсекретарь СШАобсудил в главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии и продвижение в урегулировании конфликта на Востоке Украины.

По информации пресс-службы государственного департамента США, в ходе брифинга пятого октября представитель ведомства Марк Тонер подтвердил, что Керри и Лавров обсудили сирийский кризис, несмотря на ранее объявленное прекращение контактов с РФ по данному вопросу.

Он также рассказал, что помимо Сирии, министр и госсекретарь обсуждали ситуацию в Украине и Северной Корее.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что телефонные переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

Ранее Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращают участие в двухсторонних переговорах с Россией по Сирии, так как Москва не смогла выполнить свои обязательства, в том числе и по гуманитарному праву.

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Тем временем, накануне, 5 октября, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд посетила Москву, обсудив в ходе переговоров с российской стороной дальнейшие шаги по имплементации Минских соглашений.