Керри обсудил с Лавровым ситуацию в Украине и Сирии

Госсекретарь США провел переговоры с главой российской дипломатии, несмотря на ранее заявленное прекращение контактов по Сирии.
По информации пресс-службы государственного департамента США, в ходе брифинга пятого октября представитель ведомства Марк Тонер подтвердил, что Керри и Лавров обсудили сирийский кризис, несмотря на ранее объявленное прекращение контактов с РФ по данному вопросу.
Он также рассказал, что помимо Сирии, министр и госсекретарь обсуждали ситуацию в Украине и Северной Корее.
В свою очередь, в МИД РФ заявили, что телефонные переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
Ранее Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращают участие в двухсторонних переговорах с Россией по Сирии, так как Москва не смогла выполнить свои обязательства, в том числе и по гуманитарному праву.
Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.
Тем временем, накануне, 5 октября, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд посетила Москву, обсудив в ходе переговоров с российской стороной дальнейшие шаги по имплементации Минских соглашений.ZN.UA