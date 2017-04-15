Кернес не видит в ситуации вокруг львовского мусора "политических разборок"

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Мэр Харькова подчеркнул, что его город, в отличие от Львова, сумел привлечь инвестиции для строительства мусороперерабатывающего завода.

Харьков не будет принимать львовский мусор

Городской голова Львова Андрей Садовой сам виноват в том, что проблема вывоза и утилизации твердых бытовых отходов приобрела в его городе критический характер, считает харьковский городской голова

В интервью ZN.UA мэр Харькова рассказал, что Садовой направил ему письмо, в котором обратился с просьбой принимать по 2,5 тысячи тонн ТБО.

"Дело в том что, когда обращаются с такими вопросами, не надо обращаться индивидуально. Потому что индивидуально этот вопрос решать я не буду. Этот вопрос должен решаться территориальной громадой. Но, как я понимаю, никто не хочет этого. Поэтому данное письмо остается без надлежащего реагирования. Ответ будет дан: мы не можем помочь", - указал Кернес.

По словам харьковского городского головы, у его города также есть мусорный полигон за чертой города – в Дергачах, но это вызывает недовольство местных жителей.

"Мы заранее начали привлекать инвестиции и заниматься строительством мусороперерабатывающего завода. Так мы живем на востоке Украины, а Садовой живет в западной части Украины. Скажите, пожалуйста, кому было бы быстрее и проще найти инвесторов правильных и построить завод, и давно забыть о проблеме утилизации твердых бытовых отходов?", - задался вопросом Кернес.

Отвечая на уточняющие вопросы журналиста, он признал, что Садовой сам виноват в сложившейся ситуации, и что в ситуации вокруг львовского мусора нет политической подоплеки.

"Да какие политические разборки? Человек, который сидит в кресле мэра, играет в большую политику. Я считаю, что это чисто финансово-хозяйственная деятельность. Была понятна проблема, было понятно, что нет возможности сегодня свозить туда больше отходы, но они продолжали это делать — погибли люди. Теперь ищут, кто виновен. Виноват тот, кто допустил те процессы, которые повлекли за собой смерти людей", - подчеркнул мэр Харькова.

Кернес также заявил, что не считает Садового авторитетом.

Ранее заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид в своей статье для ZN.UA писала, что проблема захоронения и утилизации отходов сегодня актуальна не только для Львова, но и для прочих крупных городов Украины, но решить ее в пределах существующего законодательства не удастся никому.

Читайте интервью мэра Харькова Геннадия Кернеса ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".