Каждый десятый законопроект в Раде принимается как закон

За два года работы Рада текущего созыва приняла более 500 законов. Половину из них приняли по инициативе президента и правительства.

Наталья Королевская за два года инициировала почти 100 законопроектов, но все они остались ее мечтами Василий Артюшенко, ZN.UA

Гражданская сеть ОПОРА подвела основные итоги деятельностиVIII созыва за два года работы.

Как отметила руководитель сети Ольга Айвазовская, 11% законопроектов из зарегистрированных в течение двух лет стали законами. Как в предыдущих созывах, президент и правительство более производительны по сравнению с депутатами. 81% инициированных президентом и 29% правительственных законопроектов стали законами. Среди зарегистрированных депутатами законопроектов только каждый 15-й вступил в силу. В разрезе фракций наименее продуктивными были представители "Оппозиционного блока" (3,6%), а максимальный показатель среди коллег показали депутаты из "Радикальной партии" (13,8%).

Впрочем, депутаты не в меньшей степени ответственны за выработку текущей политики и обновление правового поля, чем правительство или президент, – из 516 законов, принятых нынешним созывом, 51% был разработан депутатами, отметили в ОПОРЕ.

"Вместе с тем 99 народных депутатов, несмотря на значительное количество инициированных законопроектов, продемонстрировали нулевой показатель производительности законотворческой работы в течение двух лет, – констатирует аналитик ОПОРЫ Александр Неберикут. – Антилидерами являются представители "Оппозиционного блока" Наталья Королевская (ни один из 97 законопроектов не стал законом), Юрий Солод (79 безрезультативных законопроектов), Дмитрий Шпенов (69) и внефракционный Евгений Мураев (90). В то же время самыми производительными за два года стали – Богдан Онуфрик ("Блок Петра Порошенко"), Виктория Сюмар ("Народный фронт") и Глеб Загорий ("Блок Петра Порошенко")".

В целом, по данным ОПОРЫ, женщины демонстрировали несколько более высокую производительность законотворческой работы по сравнению с депутатами мужчинами, а депутаты, избранные по спискам политических партий, оказались вдвое более продуктивными мажоритарщиков.

Накануне спикер парламента Андрей Парубий заявил, что законодательные основания для проведения досрочных выборов в Верховную Раду сейчас отсутствуют. "В парламенте есть большинство, правительство работает, никаких даже теоретических предпосылок нет для объявления внеочередных выборов. Большинство фракций такую идею не поддерживают", - сказал он. "Парламент сейчас работает так, как не работал много лет до того", - добавил Парубий.