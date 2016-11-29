Каждый десятый законопроект в Раде принимается как закон

За два года работы Рада текущего созыва приняла более 500 законов. Половину из них приняли по инициативе президента и правительства.
Как отметила руководитель сети Ольга Айвазовская, 11% законопроектов из зарегистрированных в течение двух лет стали законами. Как в предыдущих созывах, президент и правительство более производительны по сравнению с депутатами. 81% инициированных президентом и 29% правительственных законопроектов стали законами. Среди зарегистрированных депутатами законопроектов только каждый 15-й вступил в силу. В разрезе фракций наименее продуктивными были представители "Оппозиционного блока" (3,6%), а максимальный показатель среди коллег показали депутаты из "Радикальной партии" (13,8%).
Впрочем, депутаты не в меньшей степени ответственны за выработку текущей политики и обновление правового поля, чем правительство или президент, – из 516 законов, принятых нынешним созывом, 51% был разработан депутатами, отметили в ОПОРЕ.
"Вместе с тем 99 народных депутатов, несмотря на значительное количество инициированных законопроектов, продемонстрировали нулевой показатель производительности законотворческой работы в течение двух лет, – констатирует аналитик ОПОРЫ Александр Неберикут. – Антилидерами являются представители "Оппозиционного блока" Наталья Королевская (ни один из 97 законопроектов не стал законом), Юрий Солод (79 безрезультативных законопроектов), Дмитрий Шпенов (69) и внефракционный Евгений Мураев (90). В то же время самыми производительными за два года стали – Богдан Онуфрик ("Блок Петра Порошенко"), Виктория Сюмар ("Народный фронт") и Глеб Загорий ("Блок Петра Порошенко")".
В целом, по данным ОПОРЫ, женщины демонстрировали несколько более высокую производительность законотворческой работы по сравнению с депутатами мужчинами, а депутаты, избранные по спискам политических партий, оказались вдвое более продуктивными мажоритарщиков.
Накануне спикер парламента Андрей Парубий заявил, что законодательные основания для проведения досрочных выборов в Верховную Раду сейчас отсутствуют. "В парламенте есть большинство, правительство работает, никаких даже теоретических предпосылок нет для объявления внеочередных выборов. Большинство фракций такую идею не поддерживают", - сказал он. "Парламент сейчас работает так, как не работал много лет до того", - добавил Парубий.ZN.UA