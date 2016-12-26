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Казахстан готов предоставить дипломатическую площадку для переговоров по Донбассу

26 декабря в 11:50

У Назарбаева  внимательно следят за минским переговорным процессом.

Украина-Казахстан
Казахстан предлагает альтернативную "Минску" площадку для переговоров
Официальная Астана готова оказать содействие дипломатическому урегулированию конфликта на Востоке Украины, предоставив для него переговорную площадку, заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов.

"В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию минских соглашений", – заявил глава казахского МИД в интервью для российского агентства "РИА Новости Украина".

По словам министра, на этапе эскалации конфликта казахский лидер Нурсултан Назарбаев дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию.

"Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога", —заключил он.

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Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".

По материалам: РИА Новости Украина
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Тэги Казахстан Минск переговоры
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4 комментария
  • Ігор Висоцький Сегодня, 12:25 Замануха по самі вуха!!! Ця ініціатива є пасткою для Українських політиків! Благими намірами встелена дорога до пекла! Є в цьому резон, переноситись з Мінська до Астани?! І якими такими шляхами мають добиратися до Астани наші політики? Через Москву, Анкару? Добра від Добра не шукають, тим більше що Київ - Мінськ - Москва в одному колі, а де Астана?! Тут вже спливають старовинні поняття "Дипломатичної Географії"! Безкінечний ряд випадків, в історію людства, коли Лідерів заманювали на певні території,звідки вони не могли вирватися без певних поступів... І Варшава таке пропонувала, чому ж в Москві не приймають?! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Виктор Азовцев Сегодня, 12:18 Казахстан который не признаёт Крым украинским и лижет Ж карлику готов предоставить место для переговоров ? Хитрожо...й лука уже предоставлял, хватит совковых площадок. Если и вести какие то переговоры то только не в совковых странах которые на подтанцовке у кремлёвского карлы. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Александр Каплун Сегодня, 12:09 как раз та страна которая нам поможет...последнее голосование в оон это подтвердило...хватит "братского" минска!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Борис Севідов Сегодня, 12:04 А бацьки уже мало, да? Да пошли вы все на..р, миротворцы хреновы. Сосите у карлика и не отвлекайтесь... Ответить Цитировать Пожаловаться
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