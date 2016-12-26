Казахстан готов предоставить дипломатическую площадку для переговоров по Донбассу

У Назарбаева внимательно следят за минским переговорным процессом.
"В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию минских соглашений", – заявил глава казахского МИД в интервью для российского агентства "РИА Новости Украина".
По словам министра, на этапе эскалации конфликта казахский лидер Нурсултан Назарбаев дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию.
"Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога", —заключил он.
Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".
На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.
Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".РИА Новости Украина