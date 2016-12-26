Казахстан готов предоставить дипломатическую площадку для переговоров по Донбассу

У Назарбаева внимательно следят за минским переговорным процессом.

Казахстан предлагает альтернативную "Минску" площадку для переговоров

Официальная Астана готова оказать содействие дипломатическому урегулированию, предоставив для него переговорную площадку, заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов.

"В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию минских соглашений", – заявил глава казахского МИД в интервью для российского агентства "РИА Новости Украина".

По словам министра, на этапе эскалации конфликта казахский лидер Нурсултан Назарбаев дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию.

"Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога", —заключил он.

Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".