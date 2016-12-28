Кабмин назначил Андрея Галущака госсекретарем Мининфраструктуры

Галущак работал под начальством беглого Владислава Каськива.
Кабинет министров назначал на должность госсекретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака, об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в Facebook.
"Поздравляем Андрея Галущака, выходца из" Укрзализныци ", с назначением на должность государственного секретаря Министерства инфраструктуры! Надеемся, что глубокая осведомленность нового руководителя с состоянием дел в компании будет способствовать ее быстрому превращению в чемпиона национальной экономики!" - заявил Балчун.
Галущак занимал в "Укрзализныце" должность начальника департамента инвестиционной политики. Также он работал под руководством беглого Владислава Каськива в Государственном агентстве по инвестициям, где возглавлял проект "Воздушный экспресс", а также был заместителем директора скандального национального проекта "LNG-терминал".
Ранее Министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил против этой кандидатуры на пост госсекретаря. Он заявил. что не будет работать с госсекретарем, которого ему выбрали.ZN.UA , tsn.ua ,