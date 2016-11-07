Кабмин готов согласовать отставку Саакашвили, если тот не передумает

В правительстве пока нет заявления об отставке Саакашвили, одобрить готовы, но решение все равно за президентом.

Правительство готово одобрить отставку Саакашвили, как только поступит зявление president.gov.ua

Кабинет министров Украины готов согласовать заявление Михеила Саакашвили, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук.

"Документы с заявлением об отставке еще не поступили в Кабинет министров. Когда они поступят, и если Михеил Саакашвили не передумает, то правительство готово дать свое согласование, однако решение об увольнении с поста главы областной государственной администрации является прерогативой президента", - сказал Столярчук агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, что 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-службе президента Украины заявили, что отставка Саакашвили будет принята, если Кабинет министров Украины внесет соответствующее представление.