Кабмин готов согласовать отставку Саакашвили, если тот не передумает

В правительстве пока нет заявления об отставке Саакашвили, одобрить готовы, но решение все равно за президентом.
"Документы с заявлением об отставке еще не поступили в Кабинет министров. Когда они поступят, и если Михеил Саакашвили не передумает, то правительство готово дать свое согласование, однако решение об увольнении с поста главы областной государственной администрации является прерогативой президента", - сказал Столярчук агентству "Интерфакс-Украина".
Напомним, что 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.
В пресс-службе президента Украины заявили, что отставка Саакашвили будет принята, если Кабинет министров Украины внесет соответствующее представление.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,