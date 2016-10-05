К организаторам выборов в оккупированном Крыму могут применить персональные санкции

Санкции могут коснуться около 1,5 тысяч человек, список готовят в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

Организаторам крымских выборов грозят персональные санкции Василий Артюшенко, ZN.UA

Против организаторов выборов в Государственную думу России, которые проводились на территории оккупированного Крыма, могут применить персональные санкции. Министерство по вопросам временно оккупированных т ерритоий готовит список соответствующих лиц, чтобы передать его на рассмотрение в Кабмин, сообщается на странице министерства в Facebook.

Сообщается, что на данный момент установлены 33 человека, причастных к выборам, однако в целом санкции могут коснуться около 1,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что прокуратура Автономной республики Крым принимает меры по привлечению к уголовной ответственности лиц, избранных в Госдуму РФ по результатам незаконных выборов на территории аннексированного Крымского полуострова.

Ранее прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту проведения на оккупированном полуострове выборов в Госдуму РФ. По указанному факту возбуждено уголовное производство по ст.110 ч.2 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, что страны Запада не признают выборы в Госдуму РФ, проведенные 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом официальных заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ пока не было.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.

В свою очередь, Верховная Рада приняла заявление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва, их результатов, а следовательно, полномочий и актов и решений Госдумы. Постановление №5135 поддержали 264 народных депутата.