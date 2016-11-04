Из депутатской группы "Воля народа" вышел Шаповалов и вошел Фельдман

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Численный состав группы "Воля народа" остался неизменным – 19 человек, и она пока не будет распущена.

Депутат Шаповалов официально вышел из группы "Воля народа" Kremen.today

Народный депутат Юрий Шаповалов выше из состава депутатской группы "Воля народа" в Верховной Раде.

Заявление Шаповалова огласил спикер парламента Андрей Парубий. В то же время он сообщил, что в группу вошел народный депутат Александр Фельдман.

Шаповалов заявил о выходе из состава депутатской группы "Воля народа" 21 октября, что могло повлечь за собой прекращение существования этой группы. Согласно регламенту парламента, депутатская фракция или группа, состав которой стал меньше количества членов самой маленькой фракции народных депутатов, сформированной в течение первой сессии, объявляется распущенной спустя 15 дней.

Юрий Шаповалов прошел в парламент по округу №146 (Кременчуг Полтавской области) на внеочередных выборах в октябре 2014 года.

В настоящее время в состав группы "Воля народа" входит 19 народных депутатов.

Фракция "Блок Петра Порошенко" насчитывает 143 депутатов, "Народный фронт" – 81, "Оппозиционный блок" – 43, "Самопомич" – 26, "Радикальная партия" - 21, "Батькивщина" – 21, группа "Видродження" - 23, внефракционные – 46.