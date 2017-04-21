Итальянский премьер посоветовал ЕС и США не забывать "об украинском кризисе"

Джентилони считает, что Италия потеряет, от антироссийских санкций, но они были необходимы.
"Ни США, ни Евросоюз не должны забывать об украинском кризисе", - сказал итальянский премьер во время выступления в Центре стратегический и международных исследований в Вашингтоне, пишет "Укринформ".
"Но мы были правы, реагируя на то, что произошло", - заявил итальянский премьер, говоря об антироссийских санкциях.
Джентилони сказал, что Италия и Германия больше всего потеряют от введения санкций против России после того, как она оккупировала украинский Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе. Однако он считает, что США и ЕС "не должен проявлять не слабость, а единство" реагируя на агрессию со стороны России".
Италия на саммите ЕС 15 декабря заблокировала инициативы продления действующих санкций против России на год, а не на шесть месяцев, а также введения новых санкций за военные преступления в СирииУкринформ