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Итальянский премьер посоветовал ЕС и США не забывать "об украинском кризисе"

21 апреля в 04:38

Джентилони считает, что Италия потеряет, от антироссийских санкций, но они были необходимы.

Паоло Джентилони
Итальянский премьер высказался в поддержку Украины
tert.am
Экономики стран Евросоюза много потеряли на санкциях против России, однако их применение было верным решением в ответ на российскую агрессию в Украине, заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони в ходе визита в США.

"Ни США, ни Евросоюз не должны забывать об украинском кризисе", - сказал итальянский премьер во время выступления в Центре стратегический и международных исследований в Вашингтоне, пишет  "Укринформ". 

"Но мы были правы, реагируя на то, что произошло", - заявил итальянский премьер, говоря об антироссийских санкциях.

Джентилони сказал, что Италия и Германия больше всего потеряют от введения санкций против России после того, как она оккупировала украинский Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе. Однако он считает, что США и ЕС "не должен проявлять не слабость, а единство" реагируя на агрессию со стороны России".

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Италия на саммите ЕС  15 декабря заблокировала инициативы продления действующих санкций против России на год, а не на шесть месяцев, а также введения новых санкций за военные преступления в Сирии

По материалам: Укринформ
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Тэги Италия санкции Россия США Евросоюз Украина кризис агрессия
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