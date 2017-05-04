Интерпол снял с розыска экс-главу АП Андрея Клюева

Причина та же, что и в случае с Януковичами.

Клюева Интерпол тоже уже не ищет Flickr/Leon Van

Интерпол снял с международного розыска экс-главу Администрации президента Украины Андрея Клюева.

"Клюев тоже снят сейчас, Андрей Клюев", - сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире телеканала "АТR".

Он отметил, что Клюев снят с розыска наряду с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его сыном Александром, а также рядом других бывших высокопоставленных чиновников. По словам Горбатюка, снятие экс-чиновников с розыска объясняется недоскональностью уголовно-процессуального законодательства Украины.

Клюев был главой АП в конце января – феврале 2014 года. Трижды занимал должность вице-премьер-министра Украины, был одним из руководителей Партии регионов.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева не разрешил Генеральной прокуратуре начинать заочное расследование против бывшего секретаря СНБО и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.

ГПУ подозревает бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева в исполнении преступных приказов экс-президента Виктора Януковича и организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Клюев был объявлен в розыск еще в 2014 году. СБУ установила, что он находится в России.

Напомним, 3 мая стало известно, что информация об экс-президенте Викторе Януковиче и его сыне Александре была удалена из базы данных Интерпола. Таким образом, международный розыск Януковича был отменен.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что судебный процесс над беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, которого обвиняют в государственной измене, начнется 4 мая.

Перед этим президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые будут использованы для процедуры заочного осуждения, в том числе, беглого экс-президента Виктора Януковича.