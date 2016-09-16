Интерпол сможет объявить Онищенко в розыск не раньше октября

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Объявление депутата-беглеца в международный розыск невозможно без выводов Интерпола об отсутствии признаков политического его преследования в Украине.

Интерпол сможет объявить Онищенко в розыск не раньше следующего месяца Влад Содель / Апостроф

Решение об объявлении Александра Онищенко в международный розыск Интерпол сможет принять не раньше октября. Поскольку для этого еще необходимо заключение комиссии Интерпола об отсутствии признаков политического преследования, так как Онищенко является действующим депутатом Верховной Рады, говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро.

НАБУ еще 10 августа направило в украинское бюро Интерпола все необходимые документы для объявления депутата в международный розыск. Но сейчас в Интерполе тщательно проверяют жалобу Онищенко на политическое преследование в Украине.

При этом, вышеупомянутая комиссия собирается лишь несколько раз в год. Ближайшее заседание, на котором может быть рассмотрен этот вопрос, запланировано на октябрь 2016 года.

Как сообщалось, 10 августа Онищенко объявили в розыск в Украине. К этому времени депутат уже успел покинуть пределы страны.

Напомним, 15 июня детективы НАБУ совместно с сотрудниками САП и Нацполиции провели 37 обысков в Киеве, Днепре и Львове. Установлена роль 20 участников преступной группировки (ее лидером называют депутата Александра Онищенко), 10 из них уже задержаны. По оценкам следствия, в результате махинаций государству нанесен до 3 млрд грн убытков. В марте НАБУ проводило обыск в "депутатской приемной" Онищенко. Обыск был связан с делом о реализации газа "Укргаздобыча".

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Александра Онищенко, а 27 июля генпрокурор Юрий Луценко подписал соответствующее сообщение о подозрении.