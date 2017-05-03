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Интерпол отказался объявлять Онищенко в розыск

3 мая в 21:02

Украинское бюро Интерпола уже сообщило об этом НАБУ.

Онищенко на коне
Онищенко не стали объявлять в международный розыск
equestrian.ru
Интерпол не стал объявлять в розыск беглого народного депутата Украины Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений и государственной измены.

Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде" в среду, 3 мая, соответствующие решение было принято на 99-й сессии Комиссии Интерпола по контролю за файлами.

Эта информация уже передана НАБУ украинским бюро Интерпола.

В то же время, сам Онищенко в комментарии изданию заявил, что ему еще ничего не известно о решении Интепола в его отношении.

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Напомним, 1 декабря прошлого года СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко  государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. 

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в ЕС. 

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Украинская правда
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Тэги Онищенко НАБУ розыск Интерпол
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