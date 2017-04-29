Интерпол отказал России объявить Яценюка в розыск – Аваков

Аваков назвал российское ходатайство о розыске Яненюка нелепым.
"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", - написал Аваков в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины причислили копию письма Ессентукского суда Ставропольского края РФ от 07.03.2017 года в посольство Украины в РФ касательно Арсения Яенюка к информации с ограниченным доступом. Само письмо за неделю до этого Яценюк опубликовал на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что суд российского города Ессентуки принял решение о заочном заключении под стражу бывшего премьер-министр Украины Арсения Яценюка.ZN.UA