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Интерпол отказал России объявить Яценюка в розыск – Аваков

29 апреля в 15:46

Аваков назвал российское ходатайство о розыске Яненюка нелепым.

Яценюк в Раде3
Интерпол не будет объявлять Яценюка в международный розыск
Василий Артюшенко, ZN.UA
Интерпол отказал в ходатайстве РФ объявить в международный розыск экс-премьер-министра Арсения Яценюка, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", - написал Аваков в Facebook.

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Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины причислили копию письма Ессентукского суда Ставропольского края РФ от 07.03.2017 года в посольство Украины в РФ касательно Арсения Яенюка к информации с ограниченным доступом. Само письмо за неделю до этого Яценюк опубликовал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что суд российского города Ессентуки принял решение о заочном заключении под стражу бывшего премьер-министр Украины Арсения Яценюка.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Аваков Украина Яценюк Интерпол Россия
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