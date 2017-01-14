Интеграция в НАТО даст толчок развитию украинской экономики - Климпуш-Цинцадзе

Успешная интеграция Украины в Североатлантический Альянс станет мощным сигналом для инвесторов.
"Об этом часто забывают, но экономическое сотрудничество внутри альянса играет не меньшую роль, чем геополитическое или военное. Оно основывается на таком простом и четком понимании, что политический консенсус между странами-членами несовместим с экономическим противостоянием. И поэтому все члены блока должны взаимодействовать в экономической сфере, вести диалог и консультации по вопросам, касающимся общих интересов", - указывает она.
По словам вице-премьера, суммарный ВВП стран-членов НАТО превышает отметку в 35 трлн долларов, что почти в три раза выше, чем суммарный ВВП стран ЕС.
"Кроме того, не следует забывать, что прогресс в отношениях с НАТО, а тем более факт вступления в альянс, является хорошим сигналом для инвесторов. Это неоднократно подтверждалось на практике. Так, в год вступления в НАТО инвестиции в экономику Польши увеличились почти в четыре раза, Чехии и Венгрии — в 3,5, Румынии — в 2,4 раза, Болгарии — вдвое", - подчеркивает она.
Климпуш-Цинцадзе также убеждена, что вступление в НАТО откроет новые возможности для предприятий украинского ОПК.
Читайте статью Иванны Климпуш-Цинцадзе "Мост" или форпост?", посвященную вопросу целесообразности евроатлантической интеграции Украины, в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA