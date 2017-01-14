Интеграция в НАТО даст толчок развитию украинской экономики - Климпуш-Цинцадзе

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Успешная интеграция Украины в Североатлантический Альянс станет мощным сигналом для инвесторов.

Вступление в Альянс развитых стран станет мощным стимулом для роста украинской экономики nato.int

Вступление Украины в НАТО позволит защитить не только политические и военные, но также и экономические интересы страны, пишет в своей статье для ZN.UA вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Об этом часто забывают, но экономическое сотрудничество внутри альянса играет не меньшую роль, чем геополитическое или военное. Оно основывается на таком простом и четком понимании, что политический консенсус между странами-членами несовместим с экономическим противостоянием. И поэтому все члены блока должны взаимодействовать в экономической сфере, вести диалог и консультации по вопросам, касающимся общих интересов", - указывает она.

По словам вице-премьера, суммарный ВВП стран-членов НАТО превышает отметку в 35 трлн долларов, что почти в три раза выше, чем суммарный ВВП стран ЕС.

"Кроме того, не следует забывать, что прогресс в отношениях с НАТО, а тем более факт вступления в альянс, является хорошим сигналом для инвесторов. Это неоднократно подтверждалось на практике. Так, в год вступления в НАТО инвестиции в экономику Польши увеличились почти в четыре раза, Чехии и Венгрии — в 3,5, Румынии — в 2,4 раза, Болгарии — вдвое", - подчеркивает она.

Климпуш-Цинцадзе также убеждена, что вступление в НАТО откроет новые возможности для предприятий украинского ОПК.

Читайте статью Иванны Климпуш-Цинцадзе "Мост" или форпост?", посвященную вопросу целесообразности евроатлантической интеграции Украины, в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".