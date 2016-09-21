Хорватия готова поделиться с Украиной опытом реинтеграции оккупированных территорий

Петр Порошенко обсудил с президентом Республики Хорватия перспективы двустороннего сотрудничества.

Порошенко встретился с президентом Хорватии Сайт президента Украины

Загреб готов поделиться с Киевом ценным опытом реинтеграции оккупированных территорий и послевоенного восстановления страны, заявила хорватский президент Колинда Грабар-Китарович.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, 20 сентября в Нью-Йорке, где сейчас проходит 71 сессия Генассамблеи ООН, украинский президент Петр Порошенко провел встречу с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

В ходе переговоров глава украинского государства выразил надежду, что новое правительство, которое будет сформировано по результатам досрочных парламентских выборов в Республике Хорватия, продолжит курс по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Хорватии, в свою очередь, отметила, что ее страна является другом и партнером Украины.

Стороны обсудили перспективы регионального сотрудничества и договорились об активизации экономического сотрудничества. Президент Украины выразил заинтересованность в присоединении к Адриатическо-Балтийско-Черноморской инициативе.

Порошенко также повторил для Грабар-Китарович свое предложение посетить Украину с визитом.

В мае прошлого года президент Петр Порошенко в ходе встречи с премьер-министром Хорватии Зораном Милановичем попросил поделиться опытом преодоления агрессии.

Президент отметил, что Хорватия имеет уникальный опыт в преодолении последствий агрессии, в частности в вопросе вынужденных переселенцев, и обратился с просьбой направить хорватских специалистов для помощи Украине в этой сфере.