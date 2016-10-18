Хомутынник получил 840 тысяч гривень "финансовой помощи" от президента косметической компании

Суть получения этих денег депутат обещает раскрыть, но позже.

Хомутынник получил 840 тысяч гривень job-sbu.org

Народный депутат, лидер депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник получил 840 тыс. грн от Александра Яворского.



Эти средства значатся как "возвратная финансовая помощь" согласно данным на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Информация отображена в графе "изменения имущественного состояния" депутата, отмечает проект #Точно от "Радіо Свобода".



Яворский является президентом группы компаний "Биокон", которая занимается производством косметической продукции.



Сам Хомутынник в комментарии "Украинской правде" заявил, что это не была финансовая помощь, но детали пообещал предоставить вскоре.

В конце сентября журналисты программы "Схемы" опубликовали материал о чартерных перелетах народных депутатов Украины. Во время съемки в аэропорту "Киев" (Жуляны) был зафиксирован самолет с бортовым номером VP-CVH, в иллюминаторе которого было видно лицо мужчины, похожего на Хомутынника.



Журналист пытался пообщаться с Хомутынником о зафиксированном самолете, однако предметного разговора не вышло. "Какой самолет? Вы видели? Покажите мне. Давайте вместе проедем, посмотрим", – заявил депутат, так и не ответив на прямой вопрос, есть ли у него самолет.



Государственные служащие должны до 30 октября подать электронные декларации о своих доходах и доходах и имуществе членов семьи. С 2017 года госслужащие всех уровней будут подавать свои декларации в электронном формате.