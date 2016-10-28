Грынив отказался объяснять, на какие деньги его семья купила дорогие квартиру и машину

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Глава президентской фракции ездит на дорогом внедорожнике, записанном на его 23-летнего сына-студента. В собственности также квартира в центре Киева, стоимость которой - около 7 млн грн - превышает весь доход семьи за прошлый год в 10 раз.

Грынив отказался объяснять расхождения в своих декларациях Радіо Свобода

Председатель фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Грынив не захотел объяснить происхождение своих доходов и части имущества своей семьи. На попытки журналистов программы "Схемы" получить ответы относительно противоречий в его декларации депутат ответил лишь: "Вы мне не интересны! Я вам объяснил. И делайте, что хотите. А относительно вас у меня есть большое презрение".

Журналисты программы "Схемы" в частности установили, что часть имущества семьи депутата не соответствует официальным совокупным доходам, указанным в декларациях Гринева.

В частности, в 2014 году жена Игоря Грынива приобрела квартиру площадью 145 кв. м в элитном комплексе "Покровский посад" в Киеве.

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В то же время в декларации за 2014 год Грынив задекларировал совокупный доход жены в сумме 22 263 грн. А сам Грынив задекларировал 210 000 грн заработной платы. В 2013 году, согласно декларации на сайте Верховной Рады, семья Грынива - а это жена, дочь и сын - на трех заработали всего 292 000 грн. А сам Грынив задекларировал 224 000 заработной платы и еще 100 000 грн на банковском счете. Получается, что за два года семья Гринева заработала 750 000 грн. Это в разы меньше, чем стоимость одной квартиры жены. Сейчас квартиру такой площади в этом комплексе можно приобрести почти за 7 млн грн.

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Эти апартаменты в собственности жены появились после отставки Гринева с должности заместителя главы Администрации президента и избрания народным депутатом по списку "Блока Петра Порошенко".

Происхождение квартиры сам Игорь Гринев аргументировал тем, что в прошлом он был бизнесменом: "Свой первый, как говорят, большой заработок - не станем называть цифры - я заработал в 1996 или 1997 году".

Кроме того, в январе 2015 года, 21-летний сын народного депутата Роман-Даниил приобрел авто Audi Q7, которым пользуется и сам Игорь Гринев. Автомобиль такого года выпуска в различных комплектациях стоил от 70 до 140 тыс. евро. Сын Грынива закончил обучение в магистратуре в 2016 году, и, следовательно, на момент приобретения машины еще был студентом.

Радіо Свобода

На вопрос, почему именно Игорь Грынив ездит на внедорожнике, а не его собственник, глава президентской фракции ответ, что он "время от времени беру этот автомобиль, чтобы не простаивал". И пообещал, что "это вы его увидите в моей декларации".

В декларации народного депутата за 2015 год указан совокупный доход 577 тыс.грн, из которых 77 тыс. грн - заработная плата. А 500 тыс. грн получено от продажи движимого имущества. Если сравнивать декларации за 2014 и 2015 годы, то получается, что от движимого имущества Грынив НЕ избавлялся. Какое именно имущество продал депутат, он сообщить отказался: "Я не хотел бы вам это объяснять".

29 сентября, за два месяца до окончания срока подачи электронных деклараций, руководитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив предложил засекретить информацию о денежных средствах и имуществе чиновников, которые обязаны подавать электронные декларации. Законопроектом №5192 предлагается включить в перечень информации с ограниченным доступом сведения о ценном движимом имуществе, денежных активах, в том числе наличных средствах, активах в драгоценных (банковских) металлах, финансовые обязательства, расходы и все сделки в отчетном периоде.

Игорь Грынив - народный депутат пяти созывов парламента. Также он является известным политтехнологом. Работал с президентом Ющенко, а в 2014 году стал руководителем штаба кандидата в президенты Петра Порошенко. На парламентских выборах 2014-го Грынив в пятый раз стал народным депутатом - прошел в Раду как 14-й номер в списке БПП. А когда Юрий Луценко был назначен главой ГПУ, именно Грынива избрали руководителем фракции президента в парламенте.