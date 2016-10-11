Гройсман знает, кто украл 53 миллиарда долларов

Трижды повторив "Мы знаем кто", Гройсман так и не назвал фамилий людей, которые обокрали Украину на десятки миллиардов.

Премьер-министр намекает, что газовая королева увела по дороге десятки миллиардов долларов Урядовий портал

Украинская экономика за много лет потеряла 53 млрд долларов только на разнице цен на газ, заявил премьер-министр

"Если бы сейчас сосчитать все средства, которые были выведены, украдены, за которые создались целые династии, как говорил Павел Валерьевич, королей и королев, в том числе газовых, то эти средства – десятки миллиардов", - сообщил он на заседании правительства.

По его словам, только на разнице цен на газ было потеряно 53 млрд долларов. "53 млрд долларов для национальной экономики – это колоссальные ресурсы... Их же кто-то украл по дороге? Украл. Ну, мы знаем, кто, мы знаем кто, мы знаем кто", - сказал он.

"Дальше – много других вещей. Министерство промышленной политики, у нас же было. Это было министерство дерибана государственных предприятий. Да или нет? Здесь же есть люди, которые работали или знали много разных правительств и так далее", - добавил премьер.

Напомним, что согласно проекту госбюджета на 2017 год, номинальный ВВП Украины должен составить 2,575 трлн грн, или 95 млрд долларов.