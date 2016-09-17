Гройсман заверил, что не работает лично на президента

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Украинский премьер рассказал о своих амбициях.

Гройсман рассказал о своих амбициях на посту премьера. yes-ukraine.org

Премьер-министротверг предположение, что он возглавил правительство благодаря связям с президентом Петром Порошенко. Об этом он сказал на саммите YES в Киеве.

"Я пришел служить президенту или олигархам. Я пришел служить государству. Я хочу сделать это максимально открыто. Если хотите, такая моя амбиция. Я хочу совместно с президентом, правительством, парламентом, международными партнерами проввести изменения. я не вижу сегодня никаких проблем в том, чтобы демонополизировать Украину, чтобы создать рыночные условия во многих сферах, чтобы провести приватизацию, создать честный украинский суд", - сказал Гройсман.

При этом он добавил, что никогда бы не пошел работать в органы центральной власти, если бы не Майдан и события 2014 года.

Он также посетовал на то, что во всех сферах правительство сталкивается с сопротивлением реформам. Тем временем агентство Fitch сомневается в способности правительства Гройсмана проводить реформы. В Fitch Ratings также отмечают малую вероятность еще одного дефолта в Украине в краткосрочной перспективе, пока она продолжает сотрудничество с МВФ.

