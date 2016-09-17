Гройсман заверил, что не работает лично на президента

Украинский премьер рассказал о своих амбициях.
"Я пришел служить президенту или олигархам. Я пришел служить государству. Я хочу сделать это максимально открыто. Если хотите, такая моя амбиция. Я хочу совместно с президентом, правительством, парламентом, международными партнерами проввести изменения. я не вижу сегодня никаких проблем в том, чтобы демонополизировать Украину, чтобы создать рыночные условия во многих сферах, чтобы провести приватизацию, создать честный украинский суд", - сказал Гройсман.
При этом он добавил, что никогда бы не пошел работать в органы центральной власти, если бы не Майдан и события 2014 года.
Он также посетовал на то, что во всех сферах правительство сталкивается с сопротивлением реформам. Тем временем агентство Fitch сомневается в способности правительства Гройсмана проводить реформы. В Fitch Ratings также отмечают малую вероятность еще одного дефолта в Украине в краткосрочной перспективе, пока она продолжает сотрудничество с МВФ.