Гройсман задекларировал 2,5 млн долларов наличными

Сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции работает. Можно почитать декларацию Гройсмана.

Стало известно, как Гройсман хранит в Украине деньги: наличными kmu.gov.ua

Премьер-министр Украинызаполнил электронную декларацию и разместил ее на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно документу, премьер хранит наличные деньги на сумму: 870 тыс. долларов, 460 тыс. евро и 2 млн 380 тыс. грн. На банковских счетах Гройсмана имеется около 3 млн грн (в эквиваленте).

В декларации также указано, что супруга премьера Елена Гройсман владеет наличными на сумму: 372 тыс. долларов, 1,6 млн евро, а также 193 549 грн - на счету в банке.

Гройсман также задекларировал несколько магазинов в Виннице, несколько земельных участков, квартир, домов и два автомобиля.

Коллекция часов швейцарских часов премьера состоит из девяти предметов марок Ulysse Nardin, Rolex, Breguet и т.п.

"Мое имущество в основном было приобретено мной как предпринимателем еще до 2006 года, когда я пришел во власть. Собственно, это имущество и мои корпоративные права приносили в течение многих лет мне и моей семье основной доход. Вместе с доходами от предпринимательской деятельности моей жены - от миллиона гривен ежегодно", - прокомментировал Гройсман декларацию на своей странице в Facebook.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.