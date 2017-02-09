Гройсман спрогнозировал сроки предоставления Украине безвизового режима

Премьер-министр назвал причину задержки визовой либерализации для украинцев.

По словам Гройсмана, механизм приостановки "безвиза" в ЕС утвердят в марте rossandhelen / Depositphotos

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который находится с официальным визитом в Брюсселе, сообщил, что решение о предоставлении Украинеможет быть принято до лета.

"Фактически сейчас каждый месяц будут происходить определенные технические процедуры, которые позволят ориентировочно, я думаю, до июня по срокам выйти на окончательное решение", – заявил глава правительства в эфире телеканала "112. Украина" вечером в четверг, 9 февраля.

Гройсман отметил, что ЕС должен утвердить механизм приостановки действия безвизового режима к марту.

"Я думаю, что уже в этом месяце это будет проголосовано. Я так думаю, потому что у меня есть соответствующая информация. И дальше мы выйдем на протяжении 3-4 месяцев на окончательное решение и по Украине, и по Грузии", – уточнил премьер.

Гройсман заверил, что если бы не миграционный кризис, с которым столкнулась Европа, Украина могла бы получить безвизовый режим еще в 2016 году.

Премьер-министр напомнил, что Украина выполнила все необходимые условия для визовой либерализации.

Он также сообщил о планах встретиться с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером 10 февраля и обсудить с ним план сотрудничества на 2017 год, реформы и торговые преференции для Украины.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил 9 февраля, что визовая либерализация вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня для Украины.

Ранее сообщалось, что 28 февраля Европейский парламент, Еврокомиссия и Совет ЕС обсудят предоставление безвизового режима Украине.

Напомним, что Европейский парламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны".