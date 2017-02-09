Гройсман спрогнозировал сроки предоставления Украине безвизового режима

Премьер-министр назвал причину задержки визовой либерализации для украинцев.
"Фактически сейчас каждый месяц будут происходить определенные технические процедуры, которые позволят ориентировочно, я думаю, до июня по срокам выйти на окончательное решение", – заявил глава правительства в эфире телеканала "112. Украина" вечером в четверг, 9 февраля.
Гройсман отметил, что ЕС должен утвердить механизм приостановки действия безвизового режима к марту.
"Я думаю, что уже в этом месяце это будет проголосовано. Я так думаю, потому что у меня есть соответствующая информация. И дальше мы выйдем на протяжении 3-4 месяцев на окончательное решение и по Украине, и по Грузии", – уточнил премьер.
Гройсман заверил, что если бы не миграционный кризис, с которым столкнулась Европа, Украина могла бы получить безвизовый режим еще в 2016 году.
Премьер-министр напомнил, что Украина выполнила все необходимые условия для визовой либерализации.
Он также сообщил о планах встретиться с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером 10 февраля и обсудить с ним план сотрудничества на 2017 год, реформы и торговые преференции для Украины.
Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил 9 февраля, что визовая либерализация вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня для Украины.
Ранее сообщалось, что 28 февраля Европейский парламент, Еврокомиссия и Совет ЕС обсудят предоставление безвизового режима Украине.
Напомним, что Европейский парламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны".112 Украина