Топ Новости
<
>

Гройсман считает популистов и коррупционеров угрозой для Украины

17 сентября в 10:46

Премьер-министр пожаловался, что некоторые украинские политики прибегают к критике без реальной оценки.

Гройсман YES_3
Гройсман раскритиковал популистов.
yes-ukraine.org
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал коррупцию и популизм не меньшими врагами, чем российские танки на Востоке. Об этом он сказал на саммите YES в Киеве.

"Падение уровня жизни, бедность, несправедливость и олигархизация, - все это было вызвано популизмом", - убежден Гройсман.

Он добавил, что в Украине пустословная критика стала "национальным видом спорта", которым некоторые политики постоянно занимаются.

Читайте также: Эра "пост-правды": ложь популистов может лишить смысла всю политическую систему – The Economist

"Мы вот вовремя внесли госбюджет на 2017 год. Это был второй или третий случай за всю историю. Мы сказали депутатам: "Давайте прозрачно и открыто обсудим государственные расходы". А один политик говорит уже вчера: "Да это наиболее бестолковый бюджет, мы все в нем будем менять". И это говорит представитель одной из самых популистских сил. И я спрашиваю мысленно: "А ты вообще видел этот бюджет? Ты понимаешь философию этого документа?" И эти политики не понимают, что уничтожают себя. Но ничего, без них было бы лучше. Однако они подрывают еще и государство. И вот здесь есть вызов", - сказал Гройсман.

Тем временем агентство Fitch сомневается в способности правительства Гройсмана проводить реформы. В Fitch Ratings также отмечают малую вероятность еще одного дефолта в Украине в краткосрочной перспективе, пока она продолжает сотрудничество с МВФ.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Гройсман Украина коррупция олигархи
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 26.21
EUR 29.49
Последние новости