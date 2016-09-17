Гройсман считает популистов и коррупционеров угрозой для Украины

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Премьер-министр пожаловался, что некоторые украинские политики прибегают к критике без реальной оценки.

Гройсман раскритиковал популистов. yes-ukraine.org

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал коррупцию и популизм не меньшими врагами, чем российские танки на Востоке. Об этом он сказал на саммите YES в Киеве.

"Падение уровня жизни, бедность, несправедливость и олигархизация, - все это было вызвано популизмом", - убежден Гройсман.

Он добавил, что в Украине пустословная критика стала "национальным видом спорта", которым некоторые политики постоянно занимаются.

"Мы вот вовремя внесли госбюджет на 2017 год. Это был второй или третий случай за всю историю. Мы сказали депутатам: "Давайте прозрачно и открыто обсудим государственные расходы". А один политик говорит уже вчера: "Да это наиболее бестолковый бюджет, мы все в нем будем менять". И это говорит представитель одной из самых популистских сил. И я спрашиваю мысленно: "А ты вообще видел этот бюджет? Ты понимаешь философию этого документа?" И эти политики не понимают, что уничтожают себя. Но ничего, без них было бы лучше. Однако они подрывают еще и государство. И вот здесь есть вызов", - сказал Гройсман.

Тем временем агентство Fitch сомневается в способности правительства Гройсмана проводить реформы. В Fitch Ratings также отмечают малую вероятность еще одного дефолта в Украине в краткосрочной перспективе, пока она продолжает сотрудничество с МВФ.